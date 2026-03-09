به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی در پی انتخاب سومین رهبر انقلاب پیامی منتشر کرد، متن پیام به شرح زیر است ؛

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مستطاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (حفظه الله)

رهبر معظم انقلاب اسلامی

با ادای احترام به پیشگاه سلف صالح، تکریم مجاهدت مستمر رهبر فقید و حکیم امت اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) و تجلیل از دهه‌ها پایداری خالصانه ایشان در صیانت از استقلال، عزت ملی و خدمت صادقانه به ملت بزرگ ایران، انتخاب حضرتعالی را از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران گرامی می‌داریم.

این انتخاب که مبین اعتماد اعضای محترم مجلس خبرگان به فقاهت، بصیرت راهبردی و تعهد جنابعالی به مبانی اصیل انقلاب اسلامی است، پشتوانه‌ای متین برای سکانداری کشور در شرایط خطیر کنونی و تداوم مسیر اقتدار و اعتلای ایران اسلامی خواهد بود.

اینجانب از درگاه خداوند متعال برای معظم‌له در تقبل این مسئولیت سترگ، توفیق، سلامت و تسدید در پاسداری از ارکان نظام و پیشبرد مسیر توسعه و آبادانی ایران عزیز را مسئلت دارم.

امید است با اتکال به عنایات الهی و همت والای ملت بزرگ ایران، در پرتو هدایت‌های حضرتعالی، فصلی نو از ثبات، عزت ملی و شکوفایی در تاریخ پرشکوه جمهوری اسلامی ایران رقم بخورد.

محسن حاجی‌میرزایی

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

