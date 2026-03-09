به گزارش ایلنا، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفتگوی تلفنی با یک برنامه تلویزیونی، ضمن تبریک انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه‌الله به محضر امام زمان (عج) و مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی و دوستداران انقلاب اسلامی در اقصی نقاط جهان، خاطرنشان کرد: همه ما از فقدان رهبر عزیزمان، غم بزرگی در دل داریم، اما از همان ساعات اول، راه و ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی مشخص بود، با توجه به اینکه اشخاص در آن موثر هستند، اما وابسته به آنها نیستند.

وی ادامه داد: ساختار نظام جمهوری اسلامی به برکت قانون اساسی که داریم، پیش‌بینی‌های لازم را در شرایط گوناگون انجام داده است و این ساختار با هیچ بن‌بستی مواجه نیست.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه رهبر عزیز ما مظلومانه به شهادت رسید، تأکید کرد:، اما در روند نظام و انقلاب اسلامی خللی وارد نیامد و این ساختار همچنان مستحکم و استوار به مسیر خودش ادامه داد.

طحان‌نظیف ادامه داد: هرچند در هفته گذشته غم سنگینی در دلمان بود، اما فرآیندهای قانونی در کشور طی شد و با تشکیل شورای رهبری، طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی امور مربوط به رهبری ادامه یافت و در کنار شورای موقت رهبری، مجلس خبرگان رهبری نیز راجع به تعیین و انتخاب رهبری با دقت فراوان و با بررسی‌های لازم وظایف خود را انجام داد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه سرانجام دیشب حسب اعلام دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، سومین رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) انتخاب و معرفی شدند، یادآور شد: با این انتخاب و معرفی عملاً کار شورای موقت رهبری به پایان رسید.

طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: مسیر انقلاب اسلامی همانطور که از سوی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌سره) پس از امام راحل (ره) ادامه یافت، رهبری جدید نیز راه امامین انقلاب اسلامی را ادامه خواهند داد.

وی ادامه داد: طبیعتاً مسوولان، گروه‌ها، جناح‌ها و احزاب سیاسی و مردم عزیز ایران نیز تبعیت و ولایت‌پذیری خودشان را از همان دقایق اول نشان دادند و این انسجام، همراهی و همکاری ذیل رهبری و فرامین معظم‌له ادامه پیدا خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: دشمن هم پیام این انتخاب، انسجام، اتحاد و همراهی را گرفت و آثار میدانی آن را هم در همان دقایق و ساعات اولیه می‌بینیم. این اتحاد، همدلی و انسجام ملت ایران است که در این روزها همه جا راجع به آن صحبت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کار کشور و نظام جمهوری اسلامی پیش می‌رود، تأکید کرد: مردم ایران اسلامی، زمان‌شناس و بصیر هستند و می‌دانند چه وقت در میدان حضور یابند و به فضل خدا این مردم دوباره نقطه درخشانی را در تاریخ به ثبت رساندند.

طحان‌نظیف در پایان خاطرنشان کرد: در ادامه مسیر ان‌شاءالله این اتحاد و انسجام ادامه خواهد داشت و مسؤولان هم ذیل ولایت و رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) باید قدردان این مردم باشند و شب و روز خود را کار و تلاش کنند تا ایران اسلامی به قله‌های افتخار و اقتدار دست یابد.

