به گزارش ایلنا، محمود احمدی نژاد امروز با صدور پیامی خطاب به آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، انتخاب وی به مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای

سلام علیکم

انتخاب حضرتعالی توسط اعضاء محترم مجلس خبرگان به مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفته و مزید توفیقات آن جناب را از خداوند منان مسئلت دارم.

از پروردگار مهربان وحدت، سرافرازی و رفاه روز افزون برای ملت بزرگ ایران و امنیت، عزت و پیشرفت برای میهن عزیز را خواستارم.

خادم ملت ایران

محمود احمدی نژاد

