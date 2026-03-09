انتخاب رهبر انقلاب نشان دهنده استقلال سیاسی نظام اسلامی است

«بسمه تعالی

حضور محترم آیت الله آقای حاج سید مجتبی خامنه‌ای دامت برکاته

انتخاب جنابعالی را به رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان رهبری تبریک عرض می کنم. این انتخاب، نشان دهنده استقلال سیاسی نظام اسلامی بوده که یادگار ماندگار رهبر کبیر و رهبرشهید انقلاب و مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران است.

امیدوارم ان شاء الله در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) با تکیه بر وحدت بی سابقه­ ای که امروزه شاهد آن هستیم، در حراست و تقویت آرمان­های انقلاب اسلامی و حفظ تمامیت ارضی ایران، موفق و مؤید باشید و دعای خیر ملت شریف ایران پشتیبان شما باشد.

زهرا مصطفوی»