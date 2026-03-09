وی افزود: خوشبختانه با تلاش همکاران، طی دو تا سه ماه زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شد و از حدود سه ماه پیش، رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان به صورت الکترونیکی آغازشده است.

آمارهای موفقیت‌آمیز دادرسی الکترونیک در دیوان عدالت اداری

رئیس دیوان عدالت اداری با ارائه آماری از عملکرد این سامانه جدید، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار تا امروز، حدود ۹۱.۵ درصد از شکایات مطروحه در شعب بدوی و ۸۱.۳ درصد از شکایات در شعب تجدیدنظر دیوان به صورت کاملاً الکترونیکی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

تداوم خدمت‌رسانی قضات در ایام تعطیلات

حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی به یکی از مهمترین دستاوردهای این طرح اشاره کرد و گفت: در ایام تعطیلات جنگ رمضان که امکان حضور فیزیکی همکاران در شعب وجود نداشت، با بهره‌گیری از زیرساخت‌های فراهم‌شده و دسترسی قضات از منزل، شاهد تداوم بی‌وقفه خدمت‌رسانی بودیم. همکاران محترم ما در این ایام موفق شدند حدود ۸۰۰ دادنامه را از منزل صادر کنند که نشان‌دهنده بلوغ کامل این سامانه و تعهد والای قضات است.

وی تأکید کرد: در این بازه زمانی نه تنها هیچ خللی در رسیدگی‌ها ایجاد نشد، بلکه فرآیند ارجاع پرونده‌ها نیز به طور کامل و منظم انجام شده است.

عدم وجود دادخواست معوق در دیوان عدالت اداری

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به کارایی بالای سامانه ثنا و خدمات الکترونیک قضایی، تصریح کرد: در همین مدت تعطیلات اخیر، حدود ۷۰۰ دادخواست که توسط کاربران از طریق سامانه به دیوان ارسال شده بود، بلافاصله ارجاع شدند. با افتخار اعلام می‌کنم که در حال حاضر هیچ دادخواست ارجاع‌نشده‌ای در دیوان عدالت اداری وجود ندارد و تمام امور قضایی با کیفیت مطلوب و طبق روال عادی در حال انجام است. امروز ۱۰۰ درصد قضات دیوان با قدرت و انگیزه در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

خدمت‌رسانی به مردم؛ وظیفه‌ای مضاعف

عابدی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از مردم ایران اسلامی در حمایت از نظام و کشور، بیان کرد: مردم شریف ایران همواره ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام، رهبری و انقلاب هستند. این حمایت‌های بی‌بدیل، وظیفه ما را برای خدمت‌رسانی مضاعف می‌کند. ما وظیفه داریم تا حد توان و حتی تا پای جان برای ارائه خدمات کامل و شایسته به این مردم عزیز تلاش کنیم.

وی ادامه داد: امیدواریم در سایه زعامت و هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، بتوانیم خدمات کامل و شایسته‌ای به مردم عزیزمان ارائه کنیم و بدین‌سان قدردان زحمات شهدا و امام شهدا باشیم.