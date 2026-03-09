پیام آیتالله مکارم به مردم و ارکان نظام در پی انتخاب رهبر جدید
آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله از مراجع تقلید شیعیان با صدور پیامی اعلام کرد: اکنون شایسته است مردم عزیز و ارکان نظام، با بیعت با این انتخاب اصلح مسیر پرنور انقلاب را با اتحاد و استقامت تا پیروزی نهایی ادامه دهند.
به گزارش ایلنا، متن این پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران و دلدادگان انقلاب اسلامی.
بحمدالله مجلس خبرگان رهبری در مقطع حساس کنونی، با تصمیمی به هنگام، به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کرد. این مجلس با بررسی شاخصها، جناب آیتالله آقای حاج سید مجتبی خامنهای (حفظه الله) را به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی برگزید و حجت را بر همگان تمام کرد.
اکنون شایسته است مردم عزیز و ارکان نظام، با بیعت با این انتخاب اصلح مسیر پرنور انقلاب را با اتحاد و استقامت تا پیروزی نهایی ادامه دهند.
اینجانب ضمن تسلیت مجدد شهادت رهبر فقید انقلاب، فرماندهان، مردم عزیز و کودکان و زنان مظلوم به خدمت رهبری عزیز و عموم مردم شریف ایران، این انتخاب را تبریک گفته، پیروزی، عزت و سربلندی ایران اسلامی و ذلت دشمنان را از خداوند متعال مسئلت دارم.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
قم - ناصر مکارم شیرازی