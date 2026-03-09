برای حفظ ایران از هرگونه تفرقه و تشتت در شرایط خطیر فعلی پرهیز شود

«پس از حملات ددمنشانه آمریکایی-صهیونی و شهادت رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، جمعی از فرماندهان نظامی، کودکان معصوم و شهروندان مظلوم ایران عزیزمان، نیروهای مسلح ما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، انتقام سختی را از دشمن آمریکایی-صهیونی گرفتند و این جهاد بزرگ تا این لحظه نیز ادامه دارد. در این ایام، حضور پرشور و آگاهانه ملت همیشه در صحنه نقشی کلیدی در ناکام گذاشتن مطامع دشمنان این آب و خاک ایفا کرد.

اینک با انتخاب شایسته سومین رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رای قاطع و هوشمندانه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به جانشینی رهبر شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(ره)، دوره جدیدی از عزت و اقتدار ملت ایران را شاهد خواهیم بود

حزب اعتماد ملی ضمن تبریک به حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، برای انتخاب به عنوان رهبری نظام و مسئولیت هدایت امت اسلامی، در این راه برای ایشان آرزوی توفیق و سعادت دارد. از خداوند متعال برای ایشان قدرت در اعمال هدایت مدبرانه و عالمانه جامعه اسلامی را مسئلت داریم. یقین داریم که با اعتماد ملت بزرگ و قهرمان ایران به رهبر جدید کشور، راه امام عظیم‌الشانمان، امام خمینی(ره) و رهبری شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ادامه پیدا خواهد کرد و ایران همیشه قهرمان به افق‌های روشن و قله‌های موفقیت خواهد رسید.

حزب اعتماد ملی به همگان توصیه می‌کند در شرایط خطیر فعلی، از هرگونه تفرقه و تشتت پرهیز کرده و برای حفظ ایران عزیز، جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی کشور، بر گِرد منتخب خبرگان ملت اجتماع کرده و با توکل بر خدای مهربان و الطاف بی‌پایان او، فرآیند دفاع از کشور را پی گیرند.»