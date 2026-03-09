حزب اعتماد ملی:

برای حفظ ایران از هرگونه تفرقه و تشتت در شرایط خطیر فعلی پرهیز شود

حزب اعتماد ملی در اطلاعیه‌ای ضمن تبریک به رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، انتخاب ایشان را نشانه آغاز دوره‌ای تازه از عزت و اقتدار ملت ایران دانست و از همه مردم خواست با اتحاد و همبستگی از کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع کنند.

به گزارش ایلنا، اطلاعیه حزب اعتماد ملی به مناسبت انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به رهبری انقلاب، به شرح زیر است:

«پس از حملات ددمنشانه آمریکایی-صهیونی و شهادت رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، جمعی از فرماندهان نظامی، کودکان معصوم و شهروندان مظلوم ایران عزیزمان، نیروهای مسلح ما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، انتقام سختی را از دشمن آمریکایی-صهیونی گرفتند و این جهاد بزرگ تا این لحظه نیز ادامه دارد. در این ایام، حضور پرشور و آگاهانه ملت همیشه در صحنه نقشی کلیدی در ناکام گذاشتن مطامع دشمنان این آب و خاک ایفا کرد.

اینک با انتخاب شایسته سومین رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رای قاطع و هوشمندانه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به جانشینی رهبر شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(ره)، دوره جدیدی از عزت و اقتدار ملت ایران را شاهد خواهیم بود

حزب اعتماد ملی ضمن تبریک به حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، برای انتخاب به عنوان رهبری نظام و مسئولیت هدایت امت اسلامی، در این راه برای ایشان آرزوی توفیق و سعادت دارد. از خداوند متعال برای ایشان قدرت در اعمال هدایت مدبرانه و عالمانه جامعه اسلامی را مسئلت داریم. یقین داریم که با اعتماد ملت بزرگ و قهرمان ایران به رهبر جدید کشور، راه امام عظیم‌الشانمان، امام خمینی(ره) و رهبری شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ادامه پیدا خواهد کرد و ایران همیشه قهرمان به افق‌های روشن و قله‌های موفقیت خواهد رسید.

حزب اعتماد ملی به همگان توصیه می‌کند در شرایط خطیر فعلی، از هرگونه تفرقه و تشتت پرهیز کرده و برای حفظ ایران عزیز، جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی کشور، بر گِرد منتخب خبرگان ملت اجتماع کرده و با توکل بر خدای مهربان و الطاف بی‌پایان او، فرآیند دفاع از کشور را پی گیرند.»

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
