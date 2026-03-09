پیام شورای اطلاعرسانی دولت برای انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی
شورای اطلاعرسانی دولت در پی انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای به رهبری جمهوری اسلامی پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (دامت توفیقاته)
با تسلیت شهادت رهبر فرزانه ملت و قائد امت، حضرت آیتالله خامنهای و دیگر بستگان معزز و شهدای جنگ رمضان، خداوند باریتعالی را سپاسگزاریم که در این برهه حساس تاریخی، با همت اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری، نور امید تابید و فصل نوینی در حیات بابرکت جمهوری اسلامی ایران با انتخاب حضرتعالی آغاز شد.
با تبریک این انتخاب شایسته به ملت شریف ایران، استمرار راه بنیانگذار کبیر و رهبر شهید انقلاب اسلامی، صلابت و مقاومت نیروهای مسلح سرافراز و ایستادگی و همدلی مردم عزیز در برابر دشمنان متجاوز، ضامن اعتلای بیشتر نظام جمهوری اسلامی و تقویت امنیت ملی و منافع مردم ایران و مسلمین و آزادیخواهان جهان خواهد بود.
ایمان واثق داریم که در طلیعه زعامت حضرتعالی، دشمن زبون شکست سنگینی خواهد خورد و اقتدار ملی ایران بیش از پیش بر جهانیان آشکار میشود. بدون تردید در عصر جدید جمهوری اسلامی ایران با یکدلی و همصدایی مردم شریف، ارکان نظام بیشتر از گذشته تثبیت شده و دولت نیز با با تمام توان خود به خدماترسانی ادامه میدهد.
شورای اطلاعرسانی دولت
۱۸ اسفند ۱۴۰۴