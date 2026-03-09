به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت توفیقاته)

با تسلیت شهادت رهبر فرزانه ملت و قائد امت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر بستگان معزز و شهدای جنگ رمضان، خداوند باری‌تعالی را سپاسگزاریم که در این برهه حساس تاریخی، با همت اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری، نور امید تابید و فصل نوینی در حیات بابرکت جمهوری اسلامی ایران با انتخاب حضرتعالی آغاز شد.

با تبریک این انتخاب شایسته به ملت شریف ایران، استمرار راه بنیانگذار کبیر و رهبر شهید انقلاب اسلامی، صلابت و مقاومت نیروهای مسلح سرافراز و ایستادگی و همدلی مردم عزیز در برابر دشمنان متجاوز، ضامن اعتلای بیشتر نظام جمهوری اسلامی و تقویت امنیت ملی و منافع مردم ایران و مسلمین و آزادیخواهان جهان خواهد بود.

ایمان واثق داریم که در طلیعه زعامت حضرتعالی، دشمن زبون شکست سنگینی خواهد خورد و اقتدار ملی ایران بیش از پیش بر جهانیان آشکار می‌شود. بدون تردید در عصر جدید جمهوری اسلامی ایران با یکدلی و هم‌صدایی مردم شریف، ارکان نظام بیشتر از گذشته تثبیت شده و دولت نیز با با تمام توان خود به خدمات‌رسانی ادامه می‌دهد.

شورای اطلاع‌رسانی دولت

۱۸ اسفند ۱۴۰۴

