محسن رضایی:
لازمه عبور از گردنههای سخت، رهبری با نشاط است که جوانان کشور را بشناسد
دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در پی انتخاب آیتالله مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر انقلاب پیام تبریکی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن پیام محسن رضایی به شرح زیر است:
«الْیوْمَ یئِسَ الَّذِینَ کفَرُوا مِنْ دِینِکمْ
در شب قدر و در میان دعا و استغاثه میلیونها مسلمان، مجلس خبرگان رهبری، سومین رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای را به ملت ایران معرفی کرد.
ضمن تشکر و قدردانی از این نهاد بصیر و آگاه؛ برای رهبر شجاع و آگاه به مسائل سیاسی و نظامی کشور و مومن به اندیشههای امامین انقلاب، آرزوی موفقیت در اداره کشور در شرایط حساس کنونی را دارم.
ایران آینده برای عبور از گردنههای سخت، نیازمند ورود جوانان عزیز و پرانرژی است که لازمه آن یک رهبر با نشاط، پرانرژی، سیاستمدار، مخلص ، جاننثار ملت، اسلام و وطن عزیزمان ایران است. رهبری که جوانان کشور را بشناسد و به آنان اعتقاد داشته باشد که خوشبختانه این ویژگیها در وجود رهبر عالیقدر ما، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای وجود دارد.
اینجانب از نزدیک شاهد مجاهدات و فداکاریهای ایشان در صحنههای خطیر دفاع مقدس بودهام.
زندگی زاهدانه و متواضعانه، شجاعت و توکل بر ذات اقدس پروردگار رحمان، از ویژگیهای برجسته ایشان است. با تمام وجود با ایشان بیعت میکنم و از خداوند متعال دوام توفیق معظم له را مسئلت میکنم.
ولله العزة و لرسوله و للمؤمنین
ملت شریف و آگاه و قدرشناس ایران بوسیله بیعت با ایشان حبل المتین و عروة الوثقی انقلاب اسلامی را مستحکم کنند تا با سربلندی، جنگ تحمیلی ظالمانه جاری کشور را به کابوسی فراموشنشدنی برای آمریکا و رژیم کودککش صهیونی مبدل سازیم.»