به گزارش ایلنا، متن پیام محسن رضایی به شرح زیر است:

«الْیوْمَ یئِسَ الَّذِینَ کفَرُوا مِنْ دِینِکمْ

در شب قدر و در میان دعا و استغاثه میلیون‌ها مسلمان، مجلس خبرگان رهبری، سومین رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای را به ملت ایران معرفی کرد.

ضمن تشکر و قدردانی از این نهاد بصیر و آگاه؛ برای رهبر شجاع و آگاه به مسائل سیاسی و نظامی کشور و مومن به اندیشه‌های امامین انقلاب، آرزوی موفقیت در اداره کشور در شرایط حساس کنونی را دارم.

ایران آینده برای عبور از گردنه‌های سخت، نیازمند ورود جوانان عزیز و پرانرژی است که لازمه آن یک رهبر با نشاط، پرانرژی، سیاست‌مدار، مخلص ، جان‌نثار ملت، اسلام و وطن عزیزمان ایران است. رهبری که جوانان کشور را بشناسد و به آنان اعتقاد داشته باشد که خوشبختانه این ویژگی‌ها در وجود رهبر عالیقدر ما، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای وجود دارد.

اینجانب از نزدیک شاهد مجاهدات و فداکاری‌های ایشان در صحنه‌های خطیر دفاع مقدس بوده‌ام.

زندگی زاهدانه و متواضعانه، شجاعت و توکل بر ذات اقدس پروردگار رحمان، از ویژگی‌های برجسته ایشان است. با تمام وجود با ایشان بیعت می‌کنم و از خداوند متعال دوام توفیق معظم له را مسئلت می‌کنم.

ولله العزة و لرسوله و للمؤمنین

ملت شریف و آگاه و قدرشناس ایران بوسیله بیعت با ایشان حبل المتین و عروة الوثقی انقلاب اسلامی را مستحکم کنند تا با سربلندی، جنگ تحمیلی ظالمانه جاری کشور را به کابوسی فراموش‌نشدنی برای آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونی مبدل سازیم.»

