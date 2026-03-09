پیام دبیر ستاد حقوق بشر به مناسبت انتخاب سومین رهبر ایران

به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ

تقارن شب‌های نورانی قدر با رقم خوردن رویدادی مهم در حیات امت اسلامی، یادآور این حقیقت است که مسیر هدایت، عزت، عدالت و پیشرفت جامعه اسلامی همواره در سایه توکل به خداوند متعال، تمسک به قرآن کریم و پایبندی به ارزش‌های والای اخلاقی و انسانی، روشن‌تر و استوارتر می‌شود.

تصمیم شایسته و دقیق مجلس خبرگان در انتخاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) بر ضایعهٔ سنگین از دست دادن رهبر عزیزتر از جانمان، مرهمی آرامش‌بخش است و در راستای حفظ حقوق ملت ایران صورت گرفت که دل مردم کشورمان، مومنین، مسلمان و آزادی‌خواهان جهان را شاد و مصمم‌تر کرد.

اینجانب این انتخاب شایسته را به پیشگاه امام عصر(عج)، ملت شهیدپرور، غیور و صبور ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و از خداوند متعال مسألت دارم ایشان را در انجام این مسؤولیت بزرگ الهی یاری فرماید.

ناصر سراج معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران

