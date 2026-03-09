به گزارش ایلنا، در پی انتخاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، حجت‌الاسلام پورخاقان در پیامی انتخاب ایشان را به عنوان رهبر انقلاب اسلامی با رأی مجلس خبرگان مژده‌ای الهی و تقدیری مبارک از سوی قطب عالم امکان دانست.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ ٱللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا

حضرت آیت‌الله جناب آقای حاج سیدمجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته)

سلام علیکم

با احترام در این شبِ عظیم و نورانی قدر، که تقدیر امت اسلام به عنایت حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) رقم می‌خورد، خبر معرفی حضرتعالی به عنوان ولی امر جهان اسلام توسط خبرگان رهبری، همچون مژده‌ای الهی و تقدیری مبارک از سوی قطب عالم امکان، قلوب مومنین و سربازان ولایت را مالامال از امید و بهجت نمود.

حضرتعالی در شرایطی این مسؤولیت خطیر را عهده دار می‌گردید که جبهه استکبار جهانی و بدخواهان کینه‌توز، تمام توان خود را در جنگی همه‌جانبه و نابرابر برای ضربه زدن به ایران اسلامی و آرمان‌های متعالی انقلاب به کار بسته‌اند؛ تا آنجا که برخلاف مقررات بین المللی اقدام به ترور ناجوانمردانه رهبر عالیقدر انقلاب نموده‌اند، اما یقینا رهبری خردمندانه شما، که در مکتب آن مجاهد شهید، تلمذ نموده‌اید و چکیده فضائل بر حق آن مجاهد فی سبیل الله هستید، سدی محکم در برابر توطئه‌های دشمنان خواهد بود؛ و به فضل الهی در سایه تدابیر حضرتعالی، راه پرفروغ امامین انقلاب با صلابت و اقتداری مضاعف ادامه خواهد یافت.

اینجانب در این شب مقدس، ضمن عرض تسلیت شهادت جانگداز پدر بزرگوار و خانواده گرانقدرتان، پیمان و بیعت ناگسستنی خود را با جنابعالی اعلام داشته و خاطر نشان می‌سازد تمامی کارکنان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح همچون گذشته گوش به فرمان آن رهبر فرزانه آماده جانفشانی می‌باشند.

در پایان توفیقات روزافزون آن مقام ارجمند را در مسیر اعتلای اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه وآله وسلم) و سربلندی ایران عزیز از درگاه خداوند منان مسألت دارم.

احمدرضا پورخاقان

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح

هفدهم اسفندماه ۱۴۰۴