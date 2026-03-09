حزب ندای ایرانیان: انتخاب رهبر جدید نشان داد بن‌بست وجود ندارد

حزب ندای ایرانیان: انتخاب رهبر جدید نشان داد بن‌بست وجود ندارد
حزب ندای ایرانیان در بیانیه‌ای انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران را با رای قاطع مجلس خبرگان تبریک گفته و اعلام کرد این رخداد نشان می‌دهد که با ظرفیت‌های قانون اساسی هیچ بن‌بستی در مسیر کشور وجود ندارد و آینده ایران روشن و امیدبخش است.

به گزارش ایلنا،  در بیانیه ای حزب آمده است:

«حزب ندای ایرانیان ضمن تبریک به رهبر جدید و اعلام بیعت و همراهی در مسیر سربلندی ایران با ایشان، بر این باور است که عبور موفق از شرایط دشوار کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند عقلانیت، انسجام ملی و همدلی میان همه نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور است.

امروز ایران بیش از هر چیز به اتحاد، گفت‌وگو و اصلاحات سیاستی در راستای تقویت سرمایه اجتماعی خود نیاز دارد.

ما همچنین با قدردانی از فداکاری‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در دفاع از امنیت و استقلال کشور ایستاده‌اند، تأکید می‌کنیم که یاد و نام شهدای جنگ رمضان در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد بود.

ما در این مسیر، خود را همراه ملت ایران و در کنار رهبری جدید کشور می‌دانیم و برای عبور از این مقطع حساس تاریخی، بر ضرورت همدلی، مسئولیت‌پذیری و بهره گیری از تمام  ظرفیت ها، برای سربلندی ایران تأکید می‌کنیم.

حزب ندای ایرانیان همچنین در چارچوب قانون اساسی و ظرفیت‌های حکمرانی کشور، مطالبات و پیشنهاداتی برای بهبود شرایط، ارتقای کیفیت سیاستگذاری‌ها و افزایش کارآیی دستگاه‌های مختلف دارد که انشالله در فرصت مقتضی و بعد از عبور از شرایط خاص کنونی آن را ارائه خواهد داد.»

