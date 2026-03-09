به گزارش ایلنا، در بیانیه ای حزب آمده است:

«حزب ندای ایرانیان ضمن تبریک به رهبر جدید و اعلام بیعت و همراهی در مسیر سربلندی ایران با ایشان، بر این باور است که عبور موفق از شرایط دشوار کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند عقلانیت، انسجام ملی و همدلی میان همه نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور است.

امروز ایران بیش از هر چیز به اتحاد، گفت‌وگو و اصلاحات سیاستی در راستای تقویت سرمایه اجتماعی خود نیاز دارد.

ما همچنین با قدردانی از فداکاری‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در دفاع از امنیت و استقلال کشور ایستاده‌اند، تأکید می‌کنیم که یاد و نام شهدای جنگ رمضان در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد بود.

ما در این مسیر، خود را همراه ملت ایران و در کنار رهبری جدید کشور می‌دانیم و برای عبور از این مقطع حساس تاریخی، بر ضرورت همدلی، مسئولیت‌پذیری و بهره گیری از تمام ظرفیت ها، برای سربلندی ایران تأکید می‌کنیم.

حزب ندای ایرانیان همچنین در چارچوب قانون اساسی و ظرفیت‌های حکمرانی کشور، مطالبات و پیشنهاداتی برای بهبود شرایط، ارتقای کیفیت سیاستگذاری‌ها و افزایش کارآیی دستگاه‌های مختلف دارد که انشالله در فرصت مقتضی و بعد از عبور از شرایط خاص کنونی آن را ارائه خواهد داد.»