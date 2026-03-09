موافقت هند با ورود سه کشتی ایرانی به بنادر این کشور
وزیرخارجه هند از موافقت این کشور با ورود سه کشتی ایرانی به بنادرش خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، « سوبرامانیام جایشانکار»، وزیر خارجه هند، اعلام کرد که ایران از هند خواسته است تا به سه کشتی این کشور اجازه ورود به بنادرش را بدهد و این درخواست با موافقت هند مواجه شده است.
جایشانکار در جریان سخنرانی خود در مجلس سنای هند، که در آن گزارشی از وضعیت خاورمیانه ارائه داد، گفت که دولت هند اجازه ورود کشتیهای ایرانی به بنادر هند را «تصمیم درستی» میداند.