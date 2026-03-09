پیام رئیس دیوان عالی کشور در پی انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عالی کشور در پیامی انتخاب آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای را به معظم‌له و ملت بزرگ ایران تبریک گفت.

‌متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت پرافتخار و مظلومانه امام و رهبر عزیزمان، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، که عمر پربرکت خویش را در مسیر خدمت به اسلام و انقلاب شکوهمند اسلامی و راهبری حکیمانه و عزت‌مندانه سپری کرد، آن هم در ماه مبارک رمضان و در روز وفات جده بزرگوارش ام‌المؤمنین حضرت خدیجه کبری (سلام‌الله‌علیها) و به دست اشقی‌الاشقیای زمان، داغی جانکاه بر دل اهل ایمان نهاد؛ داغی که جبران‌ناپذیر و التیام آن بسی دشوار است. هرچند این عظمت، مقام شایسته و اجر الهی او بود که بدان دست یافت؛ جایگاهی که جز با پیمودن معراج شهادت دست‌یافتنی نیست و به‌راستی مصداق این کلام شد که: «عاش سعیداً و مات شهیداً سعیداً».

اما در برابر تقدیر الهی که برای همگان رقم خورده است، جز صبر و شکیبایی راهی نیست. «جزاه الله عن الاسلام و اهله خیر الجزاء». از سوی دیگر، خدای متعال را هزاران شکر و سپاس که در مکتب آن عزیزِ از دست‌رفته، خلفی صالح و شایسته پرورش یافت که با تصمیم و انتخاب مرجع صالح و قانونی، یعنی اکثریت قاطع مجلس خبرگان رهبری، صلاحیت جانشینی آن رهبر فقید و سکانداری رهبری انقلاب اسلامی را یافت.

انتخاب حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آیت‌الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای، برای رهبری انقلاب اسلامی ایران عزیز، بی‌تردید عنایتی دیگر از الطاف الهی است که ان‌شاءالله بتواند راه پدر بزرگوار خویش را، بلکه بهتر از آن، تحت هدایت‌ها و عنایات خاص حضرت ولی‌الله الاعظم، امام عصر (ارواحنا فداه)، ادامه دهد.

بدین‌وسیله از همه ملت بزرگوار و دلدادگان آن امام فقید و شهید درخواست می‌شود که از ولی‌فقیه جدید خویش تبعیت کنند. ما مسئولان نیز مشروعیت کار و خدمت خود را در همین تبعیت می‌دانیم و بدین‌وسیله، تا فراهم شدن امکان بیعت حضوری، بیعت و حمایت خویش را اعلام داشته و از خداوند متعال طول عمر، توفیق روزافزون و تأییدات الهی برای ایشان مسئلت می‌نماییم.

والسلام علیه و علی عباد الله الصالحین.

محمد جعفر منتظری