بیانیه شورای نگهبان به مناسبت انتخاب رهبر انقلاب

«بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض تسلیت ایام سوگواری مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه‌الزکیه) و شهدای جنگ تحمیلی و آرزوی پیروزی جبهه‌ی حق علیه باطل و نابودی رژیم منحوس کودک‌کش اسرائیل، از انتخاب به موقع و شایسته‌ی مجلس خبرگان رهبری در معرفی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی) به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی قدردانی می‌نماییم و این انتخاب را مرهمی پس از داغ بزرگ از دست دادن قائد عظیم‌الشأن که بر دل مردم غیور ایران اسلامی گذاشته شده بود، می‌دانیم.

به لطف خدا و با عنایت حضرت ولی عصر (عج)، راه امامین انقلاب اسلامی با رهبری فرزند صالح رهبر شهید که اهل فضل و دانش، مدیر و مدبر، دشمن‌شناس و مسلط به امور جاری و حاکمیتی هستند، ادامه خواهد یافت و نظام جمهوری اسلامی ایران با قوت و درایت معظم‌له هدایت شده و به سر منزل مقصود خواهد رسید.

شورای نگهبان، این انتخاب را به ملت عزیز و شهیدپرور ایران و مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض نموده و ضمن بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی) تبعیت خود را از فرامین ایشان اعلام داشته و مطیع و گوش به فرمان در راستای اعتلای نظام جمهوری اسلامی اهتمام می‌نماییم.

در پایان از مردم صبور و نیروهای جان برکف ارتش، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی که از دل و جان برای حفاظت از ایران و انقلاب اسلامی، با اقتدار در برابر دشمنان ایستادگی می‌کنند، تشکر وافر خود را اعلام داشته و رجاء واثق داریم که به زودی پیروزی ایران و شکست دشمنان قسم خورده‌ی این مرز و بوم را به چشم خواهیم دید.»