بیانیه شورای نگهبان به مناسبت انتخاب رهبر انقلاب
شورای نگهبان به مناسبت انتخاب رهبر انقلاب بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه شورای نگهبان در پی انتخاب رهبر انقلاب به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تسلیت ایام سوگواری مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیهالسلام و شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدسالله نفسهالزکیه) و شهدای جنگ تحمیلی و آرزوی پیروزی جبههی حق علیه باطل و نابودی رژیم منحوس کودککش اسرائیل، از انتخاب به موقع و شایستهی مجلس خبرگان رهبری در معرفی حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله تعالی) به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی قدردانی مینماییم و این انتخاب را مرهمی پس از داغ بزرگ از دست دادن قائد عظیمالشأن که بر دل مردم غیور ایران اسلامی گذاشته شده بود، میدانیم.
به لطف خدا و با عنایت حضرت ولی عصر (عج)، راه امامین انقلاب اسلامی با رهبری فرزند صالح رهبر شهید که اهل فضل و دانش، مدیر و مدبر، دشمنشناس و مسلط به امور جاری و حاکمیتی هستند، ادامه خواهد یافت و نظام جمهوری اسلامی ایران با قوت و درایت معظمله هدایت شده و به سر منزل مقصود خواهد رسید.
شورای نگهبان، این انتخاب را به ملت عزیز و شهیدپرور ایران و مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض نموده و ضمن بیعت با حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله تعالی) تبعیت خود را از فرامین ایشان اعلام داشته و مطیع و گوش به فرمان در راستای اعتلای نظام جمهوری اسلامی اهتمام مینماییم.
در پایان از مردم صبور و نیروهای جان برکف ارتش، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی که از دل و جان برای حفاظت از ایران و انقلاب اسلامی، با اقتدار در برابر دشمنان ایستادگی میکنند، تشکر وافر خود را اعلام داشته و رجاء واثق داریم که به زودی پیروزی ایران و شکست دشمنان قسم خوردهی این مرز و بوم را به چشم خواهیم دید.»