به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، طی اطلاعیه‌ای، ضمن تاکید بر اینکه خون رهبر شهید، وحدت و انسجام ملت را، بیش از پیش ظاهر ساخت، از عموم مردم بصیر و زمان‌شناس ایران اسلامی، که با حضور بهنگام و موثر خود در صحنه، موجب یاس دشمن شده‌اند و در تثبیت و تحکیم امنیت کشور در شرایط جنگی کنونی، نقش بی بدیلی دارند، قدردانی و از همه آنانی که دل در گروی این آب و خاک دارند، تشکر کرد و متقابلا، به آن دسته از ایرانیانی که در خارج از کشور به طرق مختلف با دشمن متجاوز آمریکایی - صهیونی همصدایی، همراهی و همکاری می‌کنند، هشدار داد که وفق مرّ قانون، با مصادره کلیه‌ی اموال و سایر مجازات‌های قانونی مواجه خواهند شد.