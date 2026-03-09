خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستانی کل کشور: اموال ایرانیان خارج‌نشینی که با دشمن همصدایی، همراهی و همکاری کنند، مصادره می‌شود
کد خبر : 1760164
لینک کوتاه کپی شد.

دادستانی کل کشور اعلام کرد که منطبق با قانون، هرگونه همراهی و همکاری با دشمن در خارج از کشور که به امنیت ملی ضربه بزند، مستوجب مصادره کلیه اموال است.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، طی اطلاعیه‌ای، ضمن تاکید بر اینکه خون رهبر شهید، وحدت و انسجام ملت را، بیش از پیش ظاهر ساخت، از عموم مردم بصیر و زمان‌شناس ایران اسلامی، که با حضور بهنگام و موثر خود در صحنه، موجب یاس دشمن شده‌اند و در تثبیت و تحکیم امنیت کشور در شرایط جنگی کنونی، نقش بی بدیلی دارند، قدردانی و از همه آنانی که دل در گروی این آب و خاک دارند، تشکر کرد و متقابلا، به آن دسته از ایرانیانی که در خارج از کشور به طرق مختلف با دشمن متجاوز آمریکایی - صهیونی همصدایی، همراهی و همکاری می‌کنند، هشدار داد که وفق مرّ قانون، با مصادره کلیه‌ی اموال و سایر مجازات‌های قانونی مواجه خواهند شد. 

در اطلاعیه دادستانی کل کشور درج شده که منطبق با قانون، هرگونه همراهی و همکاری با دشمن در خارج از کشور که به امنیت ملی ضربه بزند، مستوجب مصادره کلیه اموال است.

در این اطلاعیه به ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، مصوب مهرماه سال جاری، استناد شده که مقرر می‌دارد: هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها بر خلاف امنیت کشور، مستوجب مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مجازات اعدام می‌باشد. همچنین هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای رژیم‌ها، دولت‌ها و گروه‌های مذکور یا هر یک از عوامل وابسته به آنها مستوجب مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل