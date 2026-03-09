پیام دادستان کل کشور به مناسبت انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا، متن کامل پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ. البقره (١٠٦)

با ارج نهادن به ۳۷سال رهبری مقتدرانه و خدمات گسترده و تعیین راهبرد‌ها و راهکار‌های حرکت و پیشرفت نظام اسلامی توسط سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی حضرت ایت‌الله العظمی حاج سید علی حسینی خامنه‌ای "قدس الله نفسه الزکیه" که بذل مهجه کرد برای بیداری ملت‌ها علیه استکبار و برگ زرین دیگری در پرونده پر افتخار خدمات فقها و بزرگان دین به اسلام و ملت مسلمان افزود و نیز با گرامی داشت یاد و خاطره همه شهیدان بویژه شهدای ملازم ایشان و تقدیر از ملت ایران که با احساس مسئولیت دینی و میهنی و حضور پر شور درصحنه و حمایت از مسئولین نظام و نیرو‌های قضایی، انتظامی نظامی، امنیتی، اطلاعاتی وبسیجی؛ دشمنان خود را در جنگ تحمیلی درجریان مایوس و با حفظ امنیت زمینه انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری را فراهم کردند.

ضمن سپاسگزاری از این نهاد بسیار مهم و مقدس و با برکت و حساس که بموقع و مدبرانه به وظیفه خطیر و تاریخی خود به‌نحو زیبا عمل کرد و حضرت ایت الله حاج سید مجتبی حسینی خامنه‌ای "حفظه الله" را که مقام تقوی و علمیت و اشرافیت بر مسائل مختلف کشور معظم له برهمگان روشن است را بعنوان سومین رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی نمود.

حقیر از جانب خود و همه دادستان‌های سراسرکشور و کارکنان این نهاد به جناب ایشان و ملت شریف ایران و مستضعفین جهان و جبهه مقاومت، این انتخاب شایسته و افتخارآمیز را تبریک گفته و توفیقات روزافزون سومین رهبر و ولی امر مسلمین را در رهبری نظام اسلامی و فرماندهی کل قوا، از خالق قادر متعال خواهانم و مجموعه دادستانی کل کشور مثل زمان رهبر شهیدمان خود را مطیع اوامر و ملتزم به اجرای منویات آن رهبر عظیم‌الشان می‌داند.

اللهم وفقنا لما تحب وترضی.

والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

محمد موحدی آزاد

دادستان کل کشور

دوشنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۴