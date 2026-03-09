پیام معاون اول قوه قضاییه در پی انتخاب سومین رهبر ایران

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه در پیامی رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای را ادامه مسیر نورانی رهبر شهید انقلاب اسلامی، دانست و این انتخاب را به محضر حضرت ولیعصر (عج) و ملّت شریف ایران تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

«اَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَمَا کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ»

ضمن تبریک و تسلیت شهادت زعیم و قائد امت اسلامی و رهبر آزادی خواهان و مظلومان جهان، حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره الشریف)، انتخاب حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، جلوه‌ای روشن از حکمت الهی و نشانگر بلوغ، بصیرت و مسئولیت‌شناسی خبرگان ملت در صیانت از استمرار راه انقلاب اسلامی است؛ راهی که با مجاهدت‌های بی‌بدیل بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) آغاز شد و با هدایت‌های حکیمانه رهبران انقلاب، همواره مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ملت ایران را روشن نگاه داشته است.

بی‌تردید در منظومه فکری انقلاب اسلامی، تبعیت از ولایت فقیه نه‌تنها یک اصل سیاسی، بلکه وظیفه‌ای شرعی، الهی و بی‌قید و شرط برای آحاد جامعه اسلامی است، این مسئولیت خطیر، ادامه مسیر نورانی رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) و صیانت از میراث عظیم جهاد، مقاومت، عزّت و استقلالی است که ایشان برای ملّت بزرگ ایران و امت اسلامی به یادگار نهادند.

ایستادگی ملت ایران در برابر جنگ تحمیلی و تهدیدات روزافزون دشمنان، جلوه‌ای از همان روحیه مقاومت و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی است که در پرتو هدایت‌های امامین انقلاب شکل گرفت و امروز با رهبری آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) تداوم خواهد یافت. تاریخ این سرزمین گواه است که هر زمان که دشمنان با تحریم، توطئه، جنگ و فشار در برابر ایران اسلامی صف‌آرایی کرده‌اند، ملت ایران با ایمان، وحدت و تبعیت از ولی فقیه، با اقتدار و عزت، از آزمون‌ها عبور کرده است.

اینجانب این انتخاب مبارک و شایسته را به محضر حضرت ولیعصر (عج) و ملّت شریف و ولایت‌مدار ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق و تأییدات الهی برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، استمرار عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران و سربلندی روزافزون ملت بزرگ و قهرمان این سرزمین مقدس و بزرگ را مسئلت می‌نمایم.

حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه