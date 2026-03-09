پیام معاون اول قوه قضاییه در پی انتخاب سومین رهبر ایران
معاون اول قوه قضاییه در پیامی انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای را به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی تبریک و تهنیت گفت.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه در پیامی رهبری آیت الله سید مجتبی خامنهای را ادامه مسیر نورانی رهبر شهید انقلاب اسلامی، دانست و این انتخاب را به محضر حضرت ولیعصر (عج) و ملّت شریف ایران تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
«اَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَمَا کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ»
ضمن تبریک و تسلیت شهادت زعیم و قائد امت اسلامی و رهبر آزادی خواهان و مظلومان جهان، حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنهای (قدس سره الشریف)، انتخاب حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، جلوهای روشن از حکمت الهی و نشانگر بلوغ، بصیرت و مسئولیتشناسی خبرگان ملت در صیانت از استمرار راه انقلاب اسلامی است؛ راهی که با مجاهدتهای بیبدیل بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) آغاز شد و با هدایتهای حکیمانه رهبران انقلاب، همواره مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ملت ایران را روشن نگاه داشته است.
بیتردید در منظومه فکری انقلاب اسلامی، تبعیت از ولایت فقیه نهتنها یک اصل سیاسی، بلکه وظیفهای شرعی، الهی و بیقید و شرط برای آحاد جامعه اسلامی است، این مسئولیت خطیر، ادامه مسیر نورانی رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) و صیانت از میراث عظیم جهاد، مقاومت، عزّت و استقلالی است که ایشان برای ملّت بزرگ ایران و امت اسلامی به یادگار نهادند.
ایستادگی ملت ایران در برابر جنگ تحمیلی و تهدیدات روزافزون دشمنان، جلوهای از همان روحیه مقاومت و پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی است که در پرتو هدایتهای امامین انقلاب شکل گرفت و امروز با رهبری آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله) تداوم خواهد یافت. تاریخ این سرزمین گواه است که هر زمان که دشمنان با تحریم، توطئه، جنگ و فشار در برابر ایران اسلامی صفآرایی کردهاند، ملت ایران با ایمان، وحدت و تبعیت از ولی فقیه، با اقتدار و عزت، از آزمونها عبور کرده است.
اینجانب این انتخاب مبارک و شایسته را به محضر حضرت ولیعصر (عج) و ملّت شریف و ولایتمدار ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق و تأییدات الهی برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، استمرار عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران و سربلندی روزافزون ملت بزرگ و قهرمان این سرزمین مقدس و بزرگ را مسئلت مینمایم.
حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه