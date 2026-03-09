سپاه پاسداران آماده اطاعت کامل و جانفشانی اوامر الهی، آیتالله سیدمجتبی خامنه ای است
بسم الله الرحمن الرحیم
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم(نساء آیه 59)
ملت شریف و مومن ایران اسلامی؛
انتخاب نائب عام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر و ولی فقیه انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس خبرگان رهبری را پس از شهادت دومین پیشوای حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای رحمةالله علیه که انقلاب و نظام اسلامی را پس از 37 سال با حکمت، قدرت و سلامت از گردنههای تاریخی عبور دادند را تبریک و خداوند متعال را بابت نعمت عظمای ولایت شکر می نمائیم.
انتخاب فقیه جامع الشرایط، متفکر جوان و اعلم به مسائل سیاسی و اجتماعی جناب مستطاب حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنه ای را تبریک و مراتب احترام، ارادت و تبعیت خود را نسبت به منتخب خبرگان رهبری اعلام می نمائیم.
این انتخاب، طلوعی دوباره و آغاز مرحله ای جدید در انقلاب و جمهوری اسلامی است که غروب دردناک قائد عظیم الشأن حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای را برای ملت ایران و امت اسلامی تحمل پذیر ساخت.
انتخاب رهبر انقلاب اسلامی با نظر قاطع اکثریت خبرگان فقیه در عین دقت و اتقان کافی و در شرایط پیچیده کنونی بر همگان ثابت ساخت که حرکت نظام اسلامی توقف ندارد و انقلاب و نظام اسلامی وابسته به شخص نیست.
قطعا ولی فقیه زمان و معمار جامعه توحیدی با یک مدیریت بالنده و پیشرونده کشور و انقلاب را از گردنههای سخت به سمت اهداف متعالی نظام مقدس اسلامی حرکت و رهنمون خواهند ساخت.
سپاه پاسداران به عنوان سرباز و بازوی مقتدر ولایت ضمن حمایت از انتخاب مجلس محترم خبرگان رهبری، آماده اطاعت کامل و جانفشانی اوامر الهی ولای فقیه زمان حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنه ای و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی و صیانت از میراث گرانبهای امامین انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و امام خامنهای رحمةالله علیه است.
ضروری است در این برهه حساس تاریخی کلیه اقشار جامعه و دلسوزان ایران اسلامی، فرمان الهی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مبنیبر اینکه «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد» را آویزه گوش و جان خود قرار دهند و با حضور شکوهمندانه و حماسی خود در دفاع از ولایت فقیه و نظام و انقلاب اسلامی، در مسیر تکمیل پیروزی ها و غلبه های ایران اسلامی بر همه مستکبران خونخوار، دیکتاتورها، سلطنت ها، صهیونیستها تا تحقق تمدن نوین اسلامی و ظهور خورشید عظمای ولایت گام بردارند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۸ اسفند ۱۴۰۴