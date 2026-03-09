به گزارش ایلنا، روسای جمهوری اسلامی ایران و فرانسه شامگاه یکشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۴ در گفت‌وگوی تلفنی تحولات و شرایط جاری منطقه ناشی از جنگ تحمیلی و غیر قانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان تبادل نظر کردند.

مسعود پزشکیان در این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه دولت آمریکا برای دومین بار در خلال مذاکرات با همراهی رژیم صهیونیستی در مغایرت با حقوق بین الملل اقدام به تهاجم غیر قانونی علیه ایران کرد، به جنایات متجاوزین در حمله به اهداف غیر نظامی از جمله مدارس و بیمارستان‌ها و همچنین زیرساخت‌های ایران اشاره و هشدار داد که ایران با واکنش متقابل نسبت به این حملات پاسخ می‌دهد.

رئیس‌جمهور ضمن تصریح به اینکه کلیه اقدامات ایران در چارچوب دفاع از خویش است، نسبت به هرگونه اقدام طرف‌های دیگر از جمله فرانسه، چه بصورت تهاجمی یا تدافعی، در همراهی با متجاوزین به کشورمان هشدار داد و آن را به منزله مشارکت در این جنگ دانست.

پزشکیان تصریح کرد: چنین اقداماتی صرفا باعث پیچیده‌تر شدن و تشدید اوضاع در منطقه می شود. مردم، دولت و نیروهای مسلح ایران مصمم به دفاع از کشور و نظام می‌باشند.

رییس‌جمهور فرانسه نیز در این گفت‌وگو ابراز تاسف خود را در مورد جانباختن شهروندان کشورمان در این جنگ بیان و تصریح کرد: فرانسه این حملات را مغایر با حقوق بین الملل می‌داند و هیچ مداخله‌ای در این جنگ ندارد.

ماکرون بیان داشت: فرانسه در حال رایزنی با برخی کشورها برای کنترل تنش در منطقه و جلوگیری از تشدید اوضاع است.

روسای جمهور دو کشور همچنین در مورد مسایل کنسولی از جمله زندانیان دو کشور نیز به گفت‌وگو پرداختند.

