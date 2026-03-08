در نامه معاون رئیسجمهور در امور زنان به "گوترش" مطرح شد؛
درخواست برای پیگیری فوری و اقدام سازمان ملل در برابر تجاوز به ایران
به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده طی مکاتبه با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار پیگیری فوری و اقدام قاطع در قبال نقض فاحش و گسترده حقوق بینالملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه کودکان و زنان در جریان تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسراییل به تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران شد.
در متن این مکاتبه آمده است:
وقایع اسفباری که طی روزهای اخیر (از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، آن هم در روزهایی که برای ما مسلمان ماهِ برکت و رحمت است، به وقوع پیوست فراتر از یک درگیری نظامی بود. آنچه در میانه تلاشهای دیپلماتیک نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات، همانند تجربه مشابه در جنگ ۱۲ روزه، رخ داد نقض سیستماتیک قواعد آمره بینالملل است.
حمله به مقامات سیاسی و معنوی ایران مصداق بارز تروریسم دولتی و حمله به مراکز غیرنظامی، مسکونی و درمانی و همچنین کشتار غیرنظامیان، به ویژه زنان و کودکان، مصداق آشکار «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» است.
مدرسه ابتدایی «شجره طیبه» در میناب در روشنای روز ویران شد و بیش از ١۶٠ دختر دانشآموز که به شوق یادگیری به کلاس درس رفته بودند جان باختند. دخترانی که طبق اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه حق داشتند با امنیت تحصیل و زندگی کنند.
تا به امروز بیش از ۱۰۴۵ نفر جان خود را از دست دادهاند. اینها عدد نیستند؛ اینها جانِ زندگیاند. هر کدام از این جانها یک جهان بودند، یک امید، یک ایران. این آمار نه یک آمار عددی، بلکه سلب نظاممند «حق حیات» است که اساس حقوق بینالملل بشر را تشکیل میدهد.