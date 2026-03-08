«با عنایت به حمله ددمنشانه آمریکایی صهیونی به زیرساخت‌های انرژی در استان تهران و کرج، توصیه‌های پیشگیرانه ذیل جهت محافظت در برابر باران‌های اسیدی به شهروندان عزیز ارایه می‌گردد.

انفجار انبارهای نفت باعث ورود حجم انبوهی از ترکیبات شیمیایی در جو و به ابرها می‌شود که در صورت بارندگی، باران حاصل، خطرناک و دارای خاصیت اسیدی است(این پدیده می‌تواند آسیب به پوست و احتمالا ریه‌ها می‌شود).

۱. در زمان بارش پس از انفجارهای مشتقات نفتی، افرادی که در نزدیکی این مراکز سکونت دارند تا حد امکان از منزل خارج نشوند.

۲. اگر در فضای باز غافلگیر شدید، بلافاصله به زیر مکان‌های مسقف پناه ببرید و از پناه گرفتن زیر درختان خودداری کنید.

۳. در صورت تماس باران‌های اسیدی با پوست، به هیچ وجه محل را نمالید و محل تماس را با آب سرد شستشو دهید (مالش باعث نفوذ بیشتر ترکیبات نفتی و اسیدی به منافذ پوست و ایجاد درماتیت می‌شود).

۴. لباس‌هایی که با باران اسیدی، خیس شده‌اند را بلافاصله تعویض کرده و در کیسه دربسته قرار دهید و یا با آب بشویید.

۵. در صورت حضور در نزدیکی محل انفجار از ماسک‌های فیلتردار (ترجیحاً N۹۵ یا ماسک‌های دارای لایه کربن فعال) استفاده کنید.

۶. از مصرف آب چاه‌های روباز در مناطق نزدیک به انفجار جداً خودداری کنید.

۷. حیوانات خانگی و احشام را به فضای کاملاً سرپوشیده منتقل کنید و علوفه آن‌ها را بپوشانید.

۸. اگر دچار سوزش شدید مجاری تنفسی، سرفه شدید و خشک مداوم یا تاری دید شدید، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنید (احتمالا نشانه‌های اولیه مسمومیت با گازهای شیمیایی ناشی از احتراق ناقص نفت هستند).

۹. پس از اتمام بارندگی، سطوح خارجی و خودروها را با آب زیاد بشویید.

شایان ذکر است براساس پایش‌های صورت گرفته پس از انفجار مخازن ذخیره سازی سوخت تاکنون شاهد بارش باران اسیدی نبوده‌ایم.

در صورت تغییر در شرایط، مراتب به اطلاع شهروندان عزیز خواهد رسید.»