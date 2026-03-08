وی افزود: ترامپ مجوز قانونی از کنگره و حمایت افکار عمومی (در تجاوز علیه ایران) را ندارد، او برای تجزیه کشور بزرگی مثل ایران و فروپاشی نظام آن تلاش می‌کند و نخستین اقدامات او برای تحقق اهدافش نیز ترور رهبر انقلاب بود.

حضرتی همچنین گفت: ترامپ دچار اشتباه محاسباتی شد و کشور ما ثابت قدم مانده است، مجلس خبرگان رهبری نیز به زودی نام رهبر جدید را اعلام خواهد کرد؛ انتخاب رهبر جدید و نشست مجلس خبرگان نشاندهنده انسجام کشور است.

به گزارش ایرنا، تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که درپی آن آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند، از بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشورهای منطقه در جریان بود.

تحلیلگران معتقدند این اقدام نشان داد که آمریکا در عمل پایبندی لازم به اصول گفت‌وگو، اعتمادسازی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات ندارد و همچنان از گزینه نظامی به‌عنوان ابزار فشار سیاسی بهره می‌گیرد.

جمهوری اسلامی ایران در پی آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب به این اقدام ارائه داد. در چارچوب این پاسخ مشروع، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاه‌ها و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار گرفت.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده اند این عملیات‌ها در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و با هدف بازدارندگی، جلوگیری از تداوم تجاوز و تحمیل هزینه به متجاوزان انجام شده است. جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که هرگونه تداوم یا گسترش تجاوز، با پاسخی شدیدتر و گسترده‌تر مواجه خواهد شد.