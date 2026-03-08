مهاجرانی:

روسیه و چین می‌توانند نقش موثری در کاهش تنش‌ها پیرامون ایران داشته باشند

روسیه و چین می‌توانند نقش موثری در کاهش تنش‌ها پیرامون ایران داشته باشند
سخنگوی دولت در گفت‌وگویی با بیان این که ایران انتظار دارد جامعه بین‌المللی و کشورهای دوست رویکرد مسئولانه‌ای در قبال حملات متجاوزانه به ایران اتخاذ کنند، گفت که روسیه و چین می‌توانند نقش موثری در کاهش تنش‌ها پیرامون ایران داشته باشند.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گف‌وگویی بیان کرد که روسیه و چین می‌توانند به کاهش تنش‌ها در وضعیت پیرامون ایران کمک کرده و نقش مهمی در تقویت فرایندهای دیپلماتیک ایفا کنند.

مهاجرانی اظهار داشت: «کشورهایی که نام بردید، یعنی روسیه، چین و بسیاری از شرکای بین‌المللی دیگر می‌توانند نقش موثری در تقویت فرایندهای دیپلماتیک، کاهش تنش‌ها و حمایت از اصول حقوق بین‌الملل ایفا کنند.»

او افزود که ایران انتظار دارد جامعه بین‌المللی و کشورهای دوست، رویکرد مسئولانه‌ای در قبال موارد نقض حقوق بین‌الملل، حملات به غیرنظامیان و تجاوز به ایران اتخاذ کنند.

مهاجرانی همچنین گفت: «همکاری‌های انسانی و حمایت‌های بین‌المللی در شرایط کنونی می‌تواند به کاهش مشکلاتی که جمعیت غیرنظامی با آن مواجه است، کمک کند.

 

