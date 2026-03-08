در دیدار با معاون اول رئیسجمهور صورت گرفت
گزارش وزیر علوم از نقش دانشگاهها در جنگ رمضان
وزیر علوم در دیدار با معاون اول رییس جمهور ضمن تاکید بر اینکه دانشگاه در خدمت جنگ است، گزارشی از اقدامات دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری در روزهای جنگ رمضان ارائه داد.
به گزارش ایلنا، دومین جلسه محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور و دکتر حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در طول جنگ رمضان در آغاز به کار دانشگاهها پس از تعطیلاتِ عزای عمومی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب آیت الله العظمی خامنهای برگزار شد.
در ابتدای جلسه حسین سیمایی وزیر علوم، گزارشی از اقدامات دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری در روزهای جنگ رمضان ارائه داد و تصریح کرد: دانشگاه در خدمت جنگ است.
در ادامه گزارشی از جریان آموزش در کشور ارائه شد. سپس از اقدامات علمی، فرهنگی و تبیینی دانشگاه در پشت جبهه و تصمیمات اتخاذی در اجلاس مجازی روسای دانشگاهها و پژوهشگاهها داده و تاکید شد که در عمده دانشگاههای کشور مراکز آنلاین مشاوره و خدمات روانشناسی به دانشجویان و عموم مردم عزیز راهاندازی و مشغول خدمت رسانی هستند.
در ادامه از اقدامات بینالمللی دانشگاهها گزارش داده شد. از ارسال نامه و مستندات درخصوص فاجعه مدرسه #میناب توسط کمیسیون ملی یونسکو و با همکاری وزارت آموزش و پرورش که متعاقبا منجر به محکومیت این جنایت توسط یونسکو و نیز مکاتبه در خصوص ایراد خسارت به مجموعه تاریخی گلستان با همکاری وزارت میراث و نامه وزیر علوم به دکتر خالد العنانی مدیرکل یونسکو و تشریح جنایات تجاوزکارانه اسراییل و آمریکا گزارش شد.
عارف معاون اول رئیسجمهور ضمن تشکر از همراهی و همدلی دانشگاهیان و اقدامات ملی و میهنی جامعه فرهیخته دانشگاهی کشور تاکید کرد که رزمندگان غیور اسلام، متجاوز را خیلی خوب تنبیه کردهاند و ضروری است که دانشگاهیان در پشت جبهه برای افزایش تابآوری اجتماعی، حفظ وحدت و انسجام ملی و در راستای حفظ تمامیت ارضی کشور از هیچ اقدامی کوتاهی نکنند.
وی همچنین ضمن تقدیر از بیانیههای اساتید و روسای دانشگاهها خواستار تحرک بیشتر جامعه دانشگاهی برای مدیریت افکار عمومی داخلی و تنویر افکار عمومی خارجی شد.
همچنین معاون اول رئیس جمهور درخصوص مسائل مالی و اعتبارات دانشگاهها در پایان سال دستورات لازم را صادر کرد.