در ابتدای جلسه حسین سیمایی وزیر علوم، گزارشی از اقدامات دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری در روزهای جنگ رمضان ارائه داد و تصریح کرد: دانشگاه در خدمت جنگ است.

در ادامه گزارشی از جریان آموزش در کشور ارائه شد. سپس از اقدامات علمی، فرهنگی و تبیینی دانشگاه در پشت جبهه و تصمیمات اتخاذی در اجلاس مجازی روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها داده و تاکید شد که در عمده دانشگاه‌های کشور مراکز آنلاین مشاوره و خدمات روانشناسی به دانشجویان و عموم مردم عزیز راه‌اندازی و مشغول خدمت رسانی هستند.

در ادامه از اقدامات بین‌المللی دانشگاه‌ها گزارش داده شد. از ارسال نامه و مستندات درخصوص فاجعه مدرسه #میناب توسط کمیسیون ملی یونسکو و با همکاری وزارت آموزش و پرورش که متعاقبا منجر به محکومیت این جنایت توسط یونسکو و نیز مکاتبه در خصوص ایراد خسارت به مجموعه تاریخی گلستان با همکاری وزارت میراث و نامه وزیر علوم به دکتر خالد العنانی مدیرکل یونسکو و تشریح جنایات تجاوزکارانه اسراییل و آمریکا گزارش شد.

عارف معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تشکر از همراهی و همدلی دانشگاهیان و اقدامات ملی و میهنی جامعه فرهیخته دانشگاهی کشور تاکید کرد که رزمندگان غیور اسلام، متجاوز را خیلی خوب تنبیه کرده‌اند و ضروری است که دانشگاهیان در پشت جبهه برای افزایش تاب‌آوری اجتماعی، حفظ وحدت و انسجام ملی و در راستای حفظ تمامیت ارضی کشور از هیچ اقدامی کوتاهی نکنند.

وی همچنین ضمن تقدیر از بیانیه‌های اساتید و روسای دانشگاه‌ها خواستار تحرک بیشتر جامعه دانشگاهی برای مدیریت افکار عمومی داخلی و تنویر افکار عمومی خارجی شد.

همچنین معاون اول رئیس جمهور درخصوص مسائل مالی و اعتبارات دانشگاه‌ها در پایان سال دستورات لازم را صادر کرد.