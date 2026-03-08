معاون اجرایی پزشکیان: نگرانی برای تأمین سوخت نداریم

در این نشست قائم‌پناه با اشاره به آمادگی‌های پیش‌بینی‌شده برای شرایط اضطراری اظهار کرد: برای سوخت‌رسانی در کشور تمهیدات لازم از قبل انجام شده بود و تا این لحظه در تامین سوخت با مشکل خاصی مواجه نشده‌ایم.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری مردم برای مدیریت بهتر شرایط افزود: با توجه شرایط خاص موجود، بهتر است مردم نه فقط در مصرف سوخت بلکه در سایر بخش‌ها نیز صرفه‌جویی کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری از مردم درخواست کرد از ترددهای غیرضرور خودداری کنند تا شرایط سریع‌تر به حالت عادی بازگردد.

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه پیش‌بینی می‌کنیم طی دو تا سه روز آینده مشکلات این بخش به‌طور کامل برطرف شود، یادآور شد: اگر مردم مصرف خود را کاهش دهند، می‌توانیم این موضوع را ظرف یک تا دو روز آینده مدیریت کنیم.

در ادامه نشست، عظیمی‌فر نیز با تشریح وضعیت تولید و تأمین سوخت کشور گفت: در تامین بنزین هیچ مشکلی وجود ندارد و میزان تولید در کشور حتی بیش از مصرف است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به آسیب دیدن بخشی از زیرساخت‌ها، ادامه داد: به دلیل وارد شدن خسارت‌ به برخی زیرساخت‌ها، در حال بازگرداندن و بازسازی شبکه‌ها هستیم تا توزیع سوخت به شکل بهینه انجام شود. برآورد ما این است که مشکلات تنها طی دو تا سه روز آینده برطرف خواهد شد.

در این نشست همچنین بر تسریع روند بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و ضرورت مدیریت مصرف انرژی با همکاری مردم تاکید شد.