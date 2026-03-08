در بازدید از شرکت «پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران»

معاون اجرایی پزشکیان: نگرانی برای تأمین سوخت نداریم

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در بازدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، آخرین وضعیت تامین و توزیع سوخت را بررسی کرد و از پایداری روند سوخت‌رسانی خبر داد.

به گزارش ایلنا، در پی حملات شب گذشته رژیم اسرائیل به برخی زیرساخت‌های توزیع سوخت، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و محمدصادق عظیمی‌فر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در نشستی آخرین وضعیت تامین و توزیع سوخت در کشور و اقدامات انجام‌شده برای مدیریت شرایط پس از حملات را بررسی کردند.

در این نشست قائم‌پناه با اشاره به آمادگی‌های پیش‌بینی‌شده برای شرایط اضطراری اظهار کرد: برای سوخت‌رسانی در کشور تمهیدات لازم از قبل انجام شده بود و تا این لحظه در تامین سوخت با مشکل خاصی مواجه نشده‌ایم.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری مردم برای مدیریت بهتر شرایط افزود: با توجه شرایط خاص موجود، بهتر است مردم نه فقط در مصرف سوخت بلکه در سایر بخش‌ها نیز صرفه‌جویی کنند. 

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری از مردم درخواست کرد از ترددهای غیرضرور خودداری کنند تا شرایط سریع‌تر به حالت عادی بازگردد.

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه پیش‌بینی می‌کنیم طی دو تا سه روز آینده مشکلات این بخش به‌طور کامل برطرف شود، یادآور شد: اگر مردم مصرف خود را کاهش دهند، می‌توانیم این موضوع را ظرف یک تا دو روز آینده مدیریت کنیم.

در ادامه نشست، عظیمی‌فر نیز با تشریح وضعیت تولید و تأمین سوخت کشور گفت: در تامین بنزین هیچ مشکلی وجود ندارد و میزان تولید در کشور حتی بیش از مصرف است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به آسیب دیدن بخشی از زیرساخت‌ها، ادامه داد: به دلیل وارد شدن خسارت‌ به برخی زیرساخت‌ها، در حال بازگرداندن و بازسازی شبکه‌ها هستیم تا توزیع سوخت به شکل بهینه انجام شود. برآورد ما این است که مشکلات تنها طی دو تا سه روز آینده برطرف خواهد شد.

در این نشست همچنین بر تسریع روند بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و ضرورت مدیریت مصرف انرژی با همکاری مردم تاکید شد.

