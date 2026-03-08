به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در پیامی خطاب به ملت ایران اظهار کرد: خدمت مردم عزیز و قهرمان کشورمان عرض سلام، ادب و احترام دارم و درود می‌فرستم به روح تابناک و ملکوتی بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به روح ملکوتی رهبر عزیز و فرمانده معظم کل قوا، حضرت امام خامنه‌ای که در این جنگ اخیر توسط خبیث‌ترین دشمنان جمهوری اسلامی ایران و اسلام به شهادت رسیدند.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا ادامه داد: مردم عزیز ما بدانند فرزندان امام خمینی و امام خامنه‌ای عزیز و فرزندان ملت بزرگ ایران تا آخرین نفس ایستاده‌اند و حتماً دشمن را از کرده خود پشیمان خواهند کرد؛ همانگونه که وعده کرده‌ایم.

وی افزود: دشمن آمریکایی و صهیونیستی همواره گرفتار اشتباه محاسباتی خود است و ما همیشه گفته‌ایم جواب دشمن را در میدان می‌دهیم.

سرلشکر عبداللهی تصریح کرد: امیدواریم آنان فهمیده باشند که ما اهل شعار نیستیم و مرد میدان هستیم. رزمندگان ما فرزندان همین ملتی هستند که در وسط جنگ با قوت و قدرت همواره در میدان حضور دارند و ما خداوند را شاکریم که فرزندان چنین ملتی هستیم.

وی افزود: مردم عزیز بدانند به فضل الهی سلاح‌های ما پیشرفته‌تر از گذشته و دارای تاب‌آوری، دقت و قدرت بالا هستند و ما توانسته‌ایم همه آن مواردی را که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم، اصلاح کنیم و به میدان بیاوریم و امروز دشمن آثار این قدرت را در میدان مشاهده می‌کند.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا خاطرنشان کرد: دشمن بار‌ها گفته که آمار موشک‌های ما را می‌داند؛ ما می‌گوییم در میدان نبرد آنها را بشمارید تا بفهمید که شما هیچ چیزی از ما نمی‌دانید.

وی تاکید کرد: به فضل الهی همه نیرو‌های مسلح ما در میدان با روحیه و انگیزه بالا برای انتقام‌گیری از خون شهدای عزیزمان، به‌ویژه خون پاک رهبر عزیزمان، در میدان حضور دارند و جنگ را ادامه می‌دهیم تا زمانی که دشمن را پشیمان کنیم.

سرلشکر عبداللهی ادامه داد: دشمن خبیث فرزندان این کشور، دانش‌آموزان بی‌گناه و مردم بی‌گناه را در منازلشان مورد هدف قرار می‌دهد؛ اما ما مراکز و تجهیزات نظامی و تمام آنچه که لازم است دشمن را پشیمان کند، حتماً مورد هدف قرار خواهیم داد.

وی تاکید کرد: جنگ را تا آنجا ادامه خواهیم داد که دشمن از پا دربیاید و از رفتار و کرده خود پشیمان شود.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در پایان گفت: فرزندان شما همواره پای کار هستند به پشتوانه شما مردم عزیز که با حضور خود در میدان‌ها ما را شرمنده کرده‌اید. ما خداوند را شاکریم و این صحنه‌ها به طور قطع در تاریخ ماندگار خواهد شد؛ تجربه‌ای برای نسل‌های آینده و دلگرمی برای جوانان و رزمندگان ما خواهد بود. ان‌شاءالله به فضل الهی پیروزی نصیب جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران خواهد شد.