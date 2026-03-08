پهپادهای ارتش اهداف آمریکایی صهیونی را مورد اصابت قرار دادند

به گزارش ایلنا، براساس اطلاعیه شماره ۱۸ ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی ساعات گذشته، نیروهای هوایی و دریایی ارتش با اجرای عملیات‌های پهپادی و بهره‌گیری از انواع پهپادهای انهدامی، نقاط تعیین شده در حیفا، تل‌آویو و همچنین مراکز و پایگاه‌های آمریکا در اردوگاه عریفجان کویت، شامل انبارهای مهمات و تجهیزات، مواضع پدافندی، سایت جمع‌آوری اطلاعات سیگنالی و چادرهای اسکان را مورد هدف قرار دادند.

