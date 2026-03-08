English العربیه
امروز با برگزاری کلاس‌های درس بار دیگر صدای امید در میهن اسلامی طنین انداز شد

رئیس کمیسیون آموزش گفت:امروز با برگزاری کلاس‌های درس در سراسر کشور، حتی در مناطقی که در معرض تجاوز و بمباران دشمنان بیگانه قرار داشتند، بار دیگر صدای امید، پایداری و پیروزی برای آینده‌ای روشن در سراسر میهن اسلامی طنین‌انداز شد.

به گزارش ایلنا، علیرضا منادی سفیدان در پیامی نوشت:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«العلم سلطان»

دست مریزاد بر معلمان و دانش‌آموزان عزیز ایران اسلامی. از تمامی معلمان و دانش‌آموزان گرانقدر که امروز با روحیه‌ای ستودنی، کلاس‌های آموزشی را هرچند به‌صورت مجازی برقرار کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. با تمام وجود، خضوع و احترام خود را در برابر این همت والا و مسئولیت‌پذیری ارزشمند اعلام می‌دارم.

بی‌تردید دشمن اصلی ما نادانی و ترس است. امروز با برگزاری کلاس‌های درس در سراسر کشور، حتی در مناطقی که در معرض تجاوز و بمباران دشمنان بیگانه قرار داشتند، بار دیگر صدای امید، پایداری و پیروزی برای آینده‌ای روشن در سراسر میهن اسلامی طنین‌انداز شد.

لازم می‌دانم از مردم صبور و فهیم کشور، به‌ویژه معلمان دلسوز، دانش‌آموزان پرتلاش و همچنین مسئولان و دولتمردانی که با غیرت و تلاش مثال‌زدنی برای حفظ و استمرار روند آموزش فرزندان این سرزمین کوشیدند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.

اینجانب ضمن اعلام آمادگی کامل، همراهی و حمایت همه‌جانبه خود را از دولت محترم در مسیر تداوم آموزش، ارتقای نظام تعلیم و تربیت و صیانت از آینده علمی کشور اعلام می‌کنم.

علیرضا منادی سفیدان-

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی. 

 

اخبار مرتبط
