امروز صورت گرفت؛
بازدید پزشکیان از مراکز درمانی و عیادت از مجروحان حملات اخیر
امروز رئیس جمهور از مراکز درمانی و عیادت از مجروحان حملات اخیر دیدار کرد.
به گزارش ایلنا،مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران، در اقدامی میدانی و به منظور نظارت مستقیم بر روند خدماترسانی درمانی، با همراهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از تعدادی از بیمارستانها و مراکز تخصصی مداوای مجروحان تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی بازدید کرد.
ئیسجمهور در این بازدید ضمن حضور در بخشهای تخصصی از نزدیک در جریان پروتکلهای درمانی و آخرین وضعیت سلامت مجروحان قرار گرفت.
پزشکیان با حضور بر بالین مدافعان امنیت و شهروندان آسیبدیده، ضمن تجلیل از صبوری و ایثار آنان، دستوراتی جهت تأمین آنی اقلام دارویی استراتژیک، بهرهگیری از توان حداکثری کادر پزشکی متخصص و رفع هرگونه کمبود لجستیکی در مراکز درمانی صادر کرد.
رئیسجمهور تأکید کرد که دولت موظف است تمامی امکانات درمانی لازم را برای تسریع در فرایند بهبود و بازگشت این عزیزان به آغوش خانوادههایشان فراهم کند.