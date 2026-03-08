بررسی روند اجرای «طرح کالابرگ الکترونیک» از سوی سازمان بازرسی/ ارزیابی نحوه ارائه خدمات دارویی در سطح کشور
به گزارش ایلنا، هیئتی از بازرسی امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور در راستای انجام مأموریتهای نظارتی و با هدف بررسی آخرین وضعیت فعالیت دستگاههای اجرایی، بازدید میدانی از چند شرکت و مجموعه انجام داد
اعضای هیئت بازرسی با حضور در شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان، روند اجرای «طرح کالابرگ الکترونیک» را مورد بررسی قرار دادند.
در ادامه، هیئت بازرسی از برخی شرکتهای دارویی نیز بازدید کردند.
در این بخش، نحوه ارائه خدمات دارویی در سطح کشور و ظرفیتهای موجود برای تأمین پایدار دارو مورد ارزیابی قرار گرفت.
همچنین این هیئت با حضور در یکی از صنایع تولیدی شیر و لبنیات، از خطوط تولید و فرآیندهای کنترل کیفیت محصولات بازدید کرده و نقش این مجموعهها در زنجیره تأمین و امنیت غذایی کشور را بررسی کردند.
در پایان، هیئت بازرسی ضمن قدردانی از تلاشهای مدیران و کارکنان این مجموعهها، بر استمرار خدمترسانی مطلوب و ارتقای بهرهوری در بخشهای تولیدی و خدماتی تأکید کرده و توصیههایی را برای بهبود مستمر فرآیندها ارائه دادند.