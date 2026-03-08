عظیمیراد مطرح کرد:
ضرورت تصمیمگیری منطقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در شرایط خاص کشور/ پیگیری مجلس برای کاهش اضطراب کنکوریها
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط خاص و جنگی کشور و فشارهای روحی وارد شده به داوطلبان کنکور و خانوادههای آنان، از رئیسجمهور خواست با استفاده از اختیارات خود در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور سراسری ۱۴۰۵ را بهصورت مثبت اعلام کند تا بخشی از نگرانی دانشآموزان کاهش یابد.
به گزارش ایلنا، احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با عرض تسلیت به ملت شریف ایران بهدلیل شهادت رهبر انقلاب و جمعی از هموطنان در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، با اشاره به شرایط خاص کشور و دغدغههای داوطلبان کنکور، گفت: در ماههای اخیر دانشآموزان کشور با شرایط دشواری روبهرو بودهاند؛ از تعطیلیهای مکرر مدارس تا فضای ناشی از تهدیدات و حملات دشمنان که طبیعتاً فشار روانی قابل توجهی بر دانشآموزان و خانوادههای آنان وارد کرده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تاکید بر شرایط جنگی کشور افزود: در حال حاضر کشور در شرایط خاصی قرار دارد و فضای جنگی و حملات دشمنان بهطور طبیعی بر روحیه جامعه بهویژه دانشآموزان اثرگذار است. بسیاری از دانشآموزان در کنار دغدغههای تحصیلی با استرسهای ناشی از شرایط امنیتی و جنگی نیز مواجه هستند و این مسئله فشار مضاعفی بر آنان وارد میکند.
تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ «مثبت» شود
وی ادامه داد: در چنین شرایطی لازم است تصمیماتی اتخاذ شود که از نظر روانی و آموزشی به دانشآموزان کمک کند. به نظر میرسد یکی از تصمیمات منطقی این است که رئیسجمهور بهعنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با استفاده از اختیارات خود، برای کنکور سال ۱۴۰۵ تأثیر پایه یازدهم را بهصورت مثبت اعلام کند.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس همچنین پیشنهاد داد: برای سال ۱۴۰۶ به بعد این موضوع در تعامل میان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و جمعبندی نهایی صورت گیرد تا تصمیمی پایدار و کارشناسی برای نظام سنجش و پذیرش دانشجو اتخاذ شود.
وی با اشاره به مسئله عدالت آموزشی، گفت: دانشآموزان خانوادههای برخوردار میتوانند از کلاسهای خصوصی و منابع آموزشی متنوع استفاده کنند، اما بسیاری از دانشآموزان مناطق کمبرخوردار چنین امکاناتی ندارند و تأثیر قطعی معدل میتواند به ضرر آنان تمام شود.
پیگیری مجلس برای کاهش اضطراب کنکوریها در شرایط خاص کشور
عظیمیراد در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش مجلس پیگیری این موضوع خواهد بود و از همه مسیرهای ممکن برای دفاع از حقوق دانشآموزان استفاده خواهد کرد. البته به داوطلبان کنکور توصیه میکنیم در عین پیگیری این مطالبات، برنامه مطالعاتی خود را برای دروس پایه یازدهم و دوازدهم ادامه دهند تا دچار آسیب احتمالی نشوند. امیدواریم با تصمیمگیری مناسب، نگرانی دانشآموزان و خانوادههای آنان در این شرایط خاص کاهش یابد.