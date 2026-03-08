وی گفت: رهبر شهید انقلاب در ماه مبارک رمضان و با زبان روزه ندای فزت و رب الکعبه را سر دادند و رستگار شدند و امروز بر ماست که آرمان‌های امامین انقلاب و شهدا را حفظ و پاسداری کنیم.

وی افزود: ما افتخار می‌کنیم که چنین رهبر شجاع و سلحشوری داشتیم که تا آخرین نفس با استکبار مبارزه و به فیض شهادت رسید.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: یک هفته است که این کشور رهبر ندارد اما محکم و استوار ایستاده است چون روح امام شهید فرمانده میدان است و مکتبی را پی ریزی کرده که هیچگاه به بن‌بست نخواهد رسید.

وی گفت: به فضل خداوند متعال و به مدد امام زمان ارواحناله الفدا دشمن سیلی محکمی خواهد خورد و پیروزی ایران اسلامی وعده حق الهی و قطعی است.