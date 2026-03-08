English العربیه
رئیس دیوان عالی کشور:

نیروهای مسلح و مردم مقاوم ایستاده‌اند تا ریشه اسرائیل کنده شود

رئیس دیوان عالی کشور گفت: افتخار می‌کنیم که چنین رهبر شجاع و سلحشوری داشتیم که تا آخرین نفس با استکبار مبارزه و به فیض شهادت رسید. روح امام شهید فرمانده میدان است و مکتبی را پی ریزی کرده که هیچگاه به بن‌بست نخواهد رسید.

 به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در اجتماع حماسی مردم منطقه یک تهران در جوار امامزاده صالح تجریش اظهار داشت:ما ملت امام حسین هستیم و خونخواه رهبر شهید انقلاب، نیروهای مسلح و مردم مومن و انقلابی مقاوم ایستاده‌اند تا ریشه اسرائیل کنده شود.چنان درس عبرتی به ترامپ قمار باز خواهیم داد تا دیگر چنین غلط بزرگی نکند.

وی گفت: رهبر شهید انقلاب در ماه مبارک رمضان و با زبان روزه ندای فزت و رب الکعبه را سر دادند و رستگار شدند و امروز بر ماست که آرمان‌های امامین انقلاب و شهدا را حفظ و پاسداری کنیم.

وی افزود: ما افتخار می‌کنیم که چنین رهبر شجاع و سلحشوری داشتیم که تا آخرین نفس با استکبار مبارزه و به فیض شهادت رسید.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: یک هفته است که این کشور رهبر ندارد اما محکم و استوار ایستاده است چون روح امام شهید فرمانده میدان است و مکتبی را پی ریزی کرده که هیچگاه به بن‌بست نخواهد رسید.

وی گفت: به فضل خداوند متعال و به مدد امام زمان ارواحناله الفدا دشمن سیلی محکمی خواهد خورد و پیروزی ایران اسلامی وعده حق الهی و قطعی است.

