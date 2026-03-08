روابط عمومی سپاه پاسداران؛
نیروی دریایی پایگاه بالگردی آمریکایی در العدیری را هدف قرار داد
روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: نیروی دریایی سپاه پایگاه بالگردی آمریکایی در العدیری را هدف قرار داد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: بامداد امروز نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات ترکیبی پهپادی و موشکهای بالستیک پایگاه بالگردی تروریستهای آمریکایی العدیری را مورد ضربه قرار دادند.
در این موج حمله یگان موشکهای بالستیک نیروی دریایی سپاه بصورت دقیق مراکز آماده سازی و تعمیرات بالگردهای پایگاه، مخازن سوخت بالگرد و هواپیماها و ساختمان فرماندهی این پایگاه تروریستی را مورد اصابت قرار داد و این پایگاه به شدت تخریب گردید.
بعد از این موج هجوم، آتش مهیبی در پایگاه العدیری ایجاد شده و هنوز دودهای پر حجم و سیاه از این پایگاه بلند است و از فاصلههای دور قابل مشاهده است.