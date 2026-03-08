نیروی دریایی پایگاه بالگردی آمریکایی در العدیری را هدف قرار داد

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: بامداد امروز نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات ترکیبی پهپادی و موشک‌های بالستیک پایگاه بالگردی تروریست‌های آمریکایی العدیری را مورد ضربه قرار دادند.

در این موج حمله یگان موشک‌های بالستیک نیروی دریایی سپاه بصورت دقیق مراکز آماده سازی و تعمیرات بالگرد‌های پایگاه، مخازن سوخت بالگرد و هواپیما‌ها و ساختمان فرماندهی این پایگاه تروریستی را مورد اصابت قرار داد و این پایگاه به شدت تخریب گردید.