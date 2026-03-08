روابط عمومی سپاه پاسداران؛

نیروی دریایی پایگاه بالگردی آمریکایی در العدیری را هدف قرار داد

نیروی دریایی پایگاه بالگردی آمریکایی در العدیری را هدف قرار داد
روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: نیروی دریایی سپاه پایگاه بالگردی آمریکایی در العدیری را هدف قرار داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: بامداد امروز نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات ترکیبی پهپادی و موشک‌های بالستیک پایگاه بالگردی تروریست‌های آمریکایی العدیری را مورد ضربه قرار دادند.

در این موج حمله یگان موشک‌های بالستیک نیروی دریایی سپاه بصورت دقیق مراکز آماده سازی و تعمیرات بالگرد‌های پایگاه، مخازن سوخت بالگرد و هواپیما‌ها و ساختمان فرماندهی این پایگاه تروریستی را مورد اصابت قرار داد و این پایگاه به شدت تخریب گردید.

بعد از این موج هجوم، آتش مهیبی در پایگاه العدیری ایجاد شده و هنوز دود‌های پر حجم و سیاه از این پایگاه بلند است و از فاصله‌های دور قابل مشاهده است.

