مردم نگران تامین بنزین نباشند

به گزارش ایلنا، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: هدف آمریکا از حمله امشب به مخازن فرآورده‌های نفتی، انتقام از اتحاد مردم و تحت فشار گذاشتن زندگی آنهاست که ادعای حمایتش از مردم را باطل کرد.

باتوجه به‌ پیش‌بینی‌های قبلی، به عنوان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اطلاع عرض می‌کنم مردم نگران تامین پایدار ‎بنزین نباشند و فقط برای نیاز واقعی به جایگاه‌های سوخت‌گیری مراجعه کنند.