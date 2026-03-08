حسینی در گفتوگو با ایلنا:
حمله شب گذشته فقط به ۴ انبار نفتی بود و قابل جبران است/ نیازی به ایستادن در صفهای طولانی بنزین نیست/ تدابیر لازم اندیشیده شده بود
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حمله شب گذشته به چند مخزن نفتی کشور اعلام کرد که این حملات صرفاً چهار انبار نفتی را هدف قرار داده و با توجه به تدابیر از پیش اندیشیدهشده و وجود انبارهای متعدد سوخت در کشور، هیچ نگرانی برای تأمین بنزین و انرژی وجود ندارد و مردم نیازی به مراجعه به پمپبنزینها و ایستادن در صفهای طولانی ندارند.
اسماعیل حسینی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به مخازن نفتی در شب گذشته گفت: یک نکته را ابتدا عرض کنم و آن این است که همه مراکز انرژی دشمنان ما، حال چه اسرائیل و چه همپیمانان منطقهای آنها، در دسترس هستند.
سخنگوی کمیسیون انرژی تاکید کرد: اگر کشور ما تاکنون نجابت به خرج داده و حمله نکرده است، با انجام حملات شب گذشته، دست ما هم در خصوص زیرساختهای انرژی اسرائیل و کشورهایی که از مبدأ آنها به کشور ما حمله میشود، باز است.
حسینی یادآور شد: هم به یکی از آبشیرینکنهای قشم حمله کردند و هم چند مورد از تأسیسات نفتی در استانهای تهران و البرز را مورد هدف قرار دادند.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که این حمله در واقع به چهار انبار نفتی ما بوده که از قبل هم تدابیری برای آنها اندیشیده شده بود و این مخازن تا حدی هم تخلیه شده بودند. ضمن آنکه صرفاً به چهار انبار نفتی ما حمله شده است، کشور ما کشوری پهناور است و انبارهای متعدد دیگری داریم؛ بنابراین این موارد قابل جبران است و هیچ نگرانی برای شهرهایی همچون تهران و کرج که نزدیک اینها بودند، وجود ندارد. از انبارهای دیگر، در صورت نیاز، جبران خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی تاکید کرد: همچنین این انبارها به گونهای نیستند که به طور کامل منهدم شده باشند، زیرا اینها مخازن منفصل هستند. برخی از این مخازن که پرتابه موشک به آنها برخورد کرده، اکنون در حال اطفای حریق هستند و عزیزان در تلاشاند هرچه زودتر آنها را عملیاتی کنند. بنابراین، به نظر من هیچگونه جای نگرانی برای کشور ما در زمینه تأمین سوخت وجود ندارد. پیشتر هم شرکت پالایش و پخش برای نقاط مختلف تدابیری اندیشیده بود.
وی با بیان اینکه کشور ما آنقدر پهناور است که انبارهای متعددی دارد و این موضوع به راحتی از طریق انبارهای دیگر قابل جبران است، عنوان کرد: مردم باید اطمینان خاطر داشته باشند که نیازی به ایستادن در صفهای طولانی برای بنزین نیست و نگرانی در خصوص تأمین سوخت وجود ندارد. انشاءالله مشکل خاصی در این زمینه پیش نخواهد آمد.
حسینی تاکید کرد: ضمن آنکه ایران حتماً مقابلهبهمثل خواهد کرد؛ همانطور که سحرگاه امروز هم حملهای به پالایشگاه حیفا انجام شد. انشاءالله دشمن از این خباثت خود کوتاه بیاید؛ در غیر این صورت، همانطور که عرض کردم، ما هم حتماً به زیرساختهای انرژی دشمن حمله خواهیم کرد.