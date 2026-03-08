قالیباف:
با ادامه جنگ؛ نه راهی برای فروش نفت میماند و نه توانی برای تولید آن
رئیس مجلس گفت: با ادامه جنگ، نه راهی برای فروش نفت میماند و نه توانی برای تولید آن، نه تنها منافع آمریکا که منافع کشورهای منطقه و جهان را هم پای توهمات نتانیاهو میسوزانند.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
ترامپ میگفت قیمت نفت خیلی بالا نخواهد رفت حالا که بالا رفته میگوید به زودی اصلاح خواهد میشود.
اگر جنگ همینطور ادامه پیدا کند نه راهی برای فروش نفت میماند و نه توانی برای تولید آن.
نه تنها منافع آمریکا که منافع کشورهای منطقه و جهان را هم پای توهمات نتانیاهو میسوزانند.