قالیباف:

با ادامه جنگ؛ نه راهی برای فروش نفت می‌ماند و نه توانی برای تولید آن

با ادامه جنگ؛ نه راهی برای فروش نفت می‌ماند و نه توانی برای تولید آن
رئیس مجلس گفت: با ادامه جنگ، نه راهی برای فروش نفت می‌ماند و نه توانی برای تولید آن، نه تنها منافع آمریکا که منافع کشورهای منطقه و جهان را هم پای توهمات نتانیاهو می‌سوزانند.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

ترامپ می‌گفت قیمت نفت خیلی بالا نخواهد رفت حالا که بالا رفته می‌گوید به زودی اصلاح خواهد می‌شود.

اگر جنگ همینطور ادامه پیدا کند نه راهی برای فروش نفت می‌ماند و نه توانی برای تولید آن.

نه تنها منافع آمریکا که منافع کشورهای منطقه و جهان را هم پای توهمات نتانیاهو می‌سوزانند.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
