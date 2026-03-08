مجلس ۱۷ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۰:۳۷

قالیباف:

با ادامه جنگ؛ نه راهی برای فروش نفت می‌ماند و نه توانی برای تولید آن

رئیس مجلس گفت: با ادامه جنگ، نه راهی برای فروش نفت می‌ماند و نه توانی برای تولید آن، نه تنها منافع آمریکا که منافع کشورهای منطقه و جهان را هم پای توهمات نتانیاهو می‌سوزانند.