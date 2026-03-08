به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در جریان بررسی مباحث درمانی کشور خطاب به مردم ایران گفت: از مردم عزیز کشور که با قدرت و صلابت و با شور و شوقی که در صحنه دارند و باعث ناامیدی دشمن شدند، قدردان هستیم.

رئیس جمهور تاکید کرد:دشمن تصورات خامی از گفته های من داشت، دشمن می‌خواهد ما و کشورهای همسایه در جنگ باشیم و به دنبال ایجاد اختلاف بین ما به دیگر کشورهاست.

وی یادآور شد:بارها گفته شده و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ما با کشورهای همسایه برادر هستیم و باید ارتباطاتمان خوب باشد.

پزشکیان تاکید کرد:اگر بخواهند از هر کشوری به خاک ما حمله و تجاوز کنند، مجبوریم به این حمله پاسخ دهیم و این‌ پاسخ دادن به معنای این نیست که ما با آن کشور دعوا و اختلاف داریم و یا می خواهیم مردم آنجا را ناراحت کنیم و بالاجبار پاسخ دهیم. هر مقدار که فشار به خاک ما زیاد باشد، قدرت برخورد ما بیشتر خواهد بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه از نظر اعتقادی باورمان بر این است اگر انسان بی گناهی کشته شود، از آن رفتار بیزاریم، گفت:آمریکا و اسرائیل از اینکه این تعداد کودک را می کشند آیا شرم می کنند؟ آیا از اینکه بالای ۵۰ هزار کودک را در غزه می‌کشند شرم می‌کنند؟

وی افزود:ما در مقابل کسانیکه به کشور ما حمله کنند با قدرت ایستاده ایم و با قدرت پاسخ می‌دهیم و قطعا نیروهای مسلح و بسیجی های ما در تمام نقاط کشور حضور دارند و با تمام وجود از مملکت دفاع خواهند کرد و خوابی را که آنها برایمان دیده اند، قطعا آشفته خواهند کرد. ایران و مملکت ما به راحتی در برابر قلدری، ظلم و تجاوز سرخم نکرده و نخواهد کرد.

پزشکیان با اشاره به این که ما از مردم عزیزی که این تنش در منطقه آنها را ناراحت کرده، نگران هستیم و عذرخواه آنها بودیم، عنوان کرد: ما با کشورهای منطقه دوست هستیم و آنها برادر ما هستند ما باید دست در دست یکدیگر تلاش کنیم و اجازه ندهیم آمریکا و اسرائیل با فریب دادن کشورهای منطقه مقابل هم بایستند، در داخل و اطراف کشور کسانی هستند که با ما مشکل دارند اما اکنون زمان مطرح کردن این اختلافات نیست. اگر اختلافی هست ما باید بین خودمان آنها را حل کنیم.

وی تاکید کرد:اجازه ندهیم این اختلافات باعث شود دشمنان به نیات شوم خود برسند و این مساله امکان‌پذیر نخواهدبود. از همه مردم قدردانی می کنیم. مردم با حضور در خیابان وفاق و همدلی را به صحنه بکشند فقط یک گروه و دسته به میدان نیایند همه بیایند چون می خواهیم از آب و خاک کشورمان دفاع کنیم.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد:با همه مشکلات و دغدغه هایی که در ایران و مملکت هست ما با تمام وجود و با حضور هر گونه حزب و دسته و جناحی ای مقابل دشمن خواهیم ایستاد و اجازه نخواهیم داد یک وجب از خاک کشورمان را تصاحب کنند.

