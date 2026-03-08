تصمیم شورای رهبری باید فصل الخطاب باشد/ با تمرکز بر مشترکات از این مرحله از حیات سیاسی کشور عبور کنیم

حسین مرعشی دبیرکل حزب سازندگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور و حمله برخی به پزشکیان، درباره ضرورت پرهیز از زیر سوال بردن تصمیمات شورای رهبری عنوان کرد: به طور کلی همانطور که در زمان حیات آیت الله خامنه‌ای، حرف ایشان به عنوان فصل الخطابی برای جمهوری اسلامی بود، در حال حاضر هم تصمیم شورای رهبری در هر امری فصل‌الخطاب باید قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اگر افرادی از بخشی از بیانات آقای پزشکیان راضی نیستند و نمی‌پسندند باید همان بخش از صحبت را مورد نقد قرار دهند و باید همه کسانی که اظهارنظر و صحبت می‌کنند بر فصل الخطاب بودن تصمیمات شورای موقت رهبری تاکید کنند. امروز این موضوع یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و عقلانی است که کمک می‌کند کشور بتواند از این مرحله عبور کند.

دبیرکل حزب سازندگی گفت: باید از این مرحله از حیات سیاسی کشور عبور کنیم. امروز همه ما باید روی مشترکات متمرکز شویم تا از این مشکلات گذر کنیم.

مرعشی همچنین درباره فشار برخی گروه‌های سیاسی برای انتخاب رهبر آینده از سوی خبرگان رهبری گفت: مجلس خبرگان وظیفه خودش را براساس هرچه صلاح می‌داند انجام می‌دهد.

