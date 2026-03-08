سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص):
موشکها، با موفقیت به اهداف اصابت میکنند
به گزارش ایلنا اطلاعیه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص) به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
موج ۲۶ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مقدس یا حیدر کرار به اجرا درآمد.
طی یک عملیات ترکیبی پهپادی _ موشکی بارمز یاحیدر کرار اهدافی از شمال تا جنوب سرزمینهای اشغالی با موشکهای خیبرشکن، عماد و قدر با کلاهک بارانی مورد اصابت دقیق قرار گرفتند.
با توجه به از بین رفتن سامانههای راداری دشمن طی موجهای قبلی، انهدام اهداف بسیار سادهتر شده و به توفیق الهی تمامی موشکهای شلیک شده به اهداف تعیین شده اصابت میکنند.
همچنین در پاسخ به تعدی تروریستهای آمریکایی از پایگاه جفیر به آب شیرین کن قشم، این پایگاه آمریکایی، بلافاصله توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موشکهای نقطه زن سوخت جامد، مورد اصابت قرار گرفت.
ساعاتی پیش هم نیروی زمینی ارتش چند مرکز نظامی صهیونیستها در تل آویو و حیفا در قلب اراضی اشغالی را هدف پهپادهای حود قرار داد.
حملات پهپادی جان برکفان نیروی زمینی ارتش به دشمن آمریکایی صهیونی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت؛ و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم