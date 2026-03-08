سخنگوی سپاه پاسداران:

تجزیه‌طلبان را با همکاری مقاومت عراق در هم کوبیدیم

تجزیه‌طلبان را با همکاری مقاومت عراق در هم کوبیدیم
سردار نائینی سخنگوی سپاه گفت: سرویس جاسوسی CIA در مسلح کردن نیرو‌های معاند فعال بود و بر اساس گزارش‌ها، خود ترامپ با سران آنها تماس گرفت تا وارد عمل شوند.

به  گزارش ایلنا، سردار نائینی جزئیات تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در روز اول را بازگو کرد.

سخنگوی سپاه گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی روز ۹ اسفند، با بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی، ۲ ناو هواپیمابر و ۲۰۰ جنگنده پیشرفته، بمب‌افکن‌های راهبردی، موشک‌انداز و زیردریایی‌های اتمی برای تغییر نظام به ایران تجاوز کردند.

تصور می‌کردند جنگ در ۳ روز به پایان می‌رسد و یک ائتلاف منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران شکل می‌گیرد، اما شکست خوردند.

۶۰ درصد حملات ما علیه منافع آمریکاست، ۴۰ درصدش علیه رژیم صهیونیستی

 سردار نائینی گفت: تاکنون️ ۶۰۰ عملیات موشکی با انواع موشک بالستیک و کروز انجام دادیم و ۲ هزار و ۶۰۰ عملیات پهپادی داشتیم. اصابت‌ها بسیار موفق بود.

وی افزود: بیش از ۲۰۰ نقطه در پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکایی و اهداف رژیم هدف قرار گرفت.

به گفته وی حجم آتش ایران در ۳ روز نخست جنگ رمضان با کل جنگ ۱۲ روزه برابری می‌کرد.

سخنگوی سپاه گفت: حدود ۶۰ درصد توان آفندی ما به سمت پایگاه‌ها و منافع راهبردی ایالات متحده آمریکا در منطقه‌ست و ۴۰ درصد دیگر علیه رژیم صهیونیستی است.

