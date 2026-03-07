خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهروندان برای جلوگیری از ازدحام، نوبت خدمات الکترونیک قضایی خود را اینترنتی دریافت کنند

کد خبر : 1759676
لینک کوتاه کپی شد.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از فردا فعالیت خود را از سر خواهند گرفت و به منظور مدیریت ازدحام سامانه نوبت‌دهی اینترنتی «تنظیم» آماده ارائه خدمت به هموطنان است.

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد:‌ با توجه به شرایط کنونی کشور و پس از یک هفته تعطیلی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این مراکز از فردا فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.

با توجه به تجمیع درخواست‌ها در ایام تعطیل، احتمالا مراجعات حضوری در روز‌های آینده با افزایش مواجه شود.

به منظور مدیریت این ازدحام، جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان و رعایت هرچه بیشتر مسائل ایمنی، سامانه نوبت‌دهی اینترنتی «تنظیم» به نشانی tanzim.kdke.ir آماده ارائه خدمت به هموطنان است.

هموطنان می‌توانند پیش از مراجعه به دفاتر، با ورود به این سامانه، نوبت خود را به صورت اینترنتی رزرو کرده و حتی پیش‌نویس درخواست‌های قضایی خود را ثبت نمایند؛ با این کار، دفاتر در زمان نزدیک به نوبت شما، مراتب را اطلاع‌رسانی کرده و از حضور بی‌مورد و معطلی در صف‌های طولانی جلوگیری می‌شود.

این اقدام نوآورانه ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، گامی مؤثر در جهت حفظ سلامت و ایمنی شهروندان در شرایط حساس کنونی و کاهش تردد‌های غیرضروری شهری است؛ انتظار می‌رود با استقبال مردم از این سامانه، روند ارائه خدمات قضایی با کمترین دغدغه و بالاترین سرعت ادامه یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل