شهروندان برای جلوگیری از ازدحام، نوبت خدمات الکترونیک قضایی خود را اینترنتی دریافت کنند
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از فردا فعالیت خود را از سر خواهند گرفت و به منظور مدیریت ازدحام سامانه نوبتدهی اینترنتی «تنظیم» آماده ارائه خدمت به هموطنان است.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور و پس از یک هفته تعطیلی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این مراکز از فردا فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.
با توجه به تجمیع درخواستها در ایام تعطیل، احتمالا مراجعات حضوری در روزهای آینده با افزایش مواجه شود.
به منظور مدیریت این ازدحام، جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان و رعایت هرچه بیشتر مسائل ایمنی، سامانه نوبتدهی اینترنتی «تنظیم» به نشانی tanzim.kdke.ir آماده ارائه خدمت به هموطنان است.
هموطنان میتوانند پیش از مراجعه به دفاتر، با ورود به این سامانه، نوبت خود را به صورت اینترنتی رزرو کرده و حتی پیشنویس درخواستهای قضایی خود را ثبت نمایند؛ با این کار، دفاتر در زمان نزدیک به نوبت شما، مراتب را اطلاعرسانی کرده و از حضور بیمورد و معطلی در صفهای طولانی جلوگیری میشود.
این اقدام نوآورانه ضمن تسریع در رسیدگی به پروندهها، گامی مؤثر در جهت حفظ سلامت و ایمنی شهروندان در شرایط حساس کنونی و کاهش ترددهای غیرضروری شهری است؛ انتظار میرود با استقبال مردم از این سامانه، روند ارائه خدمات قضایی با کمترین دغدغه و بالاترین سرعت ادامه یابد.