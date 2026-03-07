خروج تعدادی از هم‌وطنان ایرانی از لبنان

روابط عمومی وزارت خارجه از خرو ج تعدادی از هم‌وطنان ایرانی از لبنان خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی وزارت امور خارجه با صدور اطلاعیه‌ای در این ارتباط اعلام کرد: «با توجه به شرایط امنیتی حاکم بر لبنان در نتیجه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به این کشور و به منظور حفظ امنیت و ایمنی هم‌وطنان مقیم لبنان، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته خانواده‌های کارکنان سفارت ایران در این کشور به همراه معلمان و دانش‌آموزان مدرسه ایرانی و جمعی از ایرانیان مقیم لبنان موقتاً بیروت را ترک کردند.»

روابط عمومی وزارت امور خارجه در اطلاعیه خود تصریح کرده است: «سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان به فعالیت عادی خود ادامه داده و خدمات کنسولی نیز به ایرانیان مقیم کما فی السابق ادامه خواهد یافت.»

