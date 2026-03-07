آغاز موج ۲۷ عملیات وعده صادق ۴ به صورت پهپادی و موشکی
موج «بیست و هفتم» عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک «یا حیدر کرار علیهالسلام» طی یک عملیات ترکیبی پهپادی و موشکی، علیه اهداف آمریکایی و صهیونی با موفقیت اجرا شد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: در این عملیات راهبردی و چند بعدی اهداف نظامیان صهیونیستی در «حیفا» در شمال سرزمینهای اشغالی با موشکهای جدید سوخت جامد «خیبرشکن» هوافضای سپاه با قابلیت هدایت شوندگی تا نقطه مورد اصابت قرار گرفت.
یگانهای پهپادی نیز مقر استقرار نظامیان آمریکایی در «مارینا» در حاشیه ساختمانهای کمپانی «برادران وارنر» را مورد هدف موفق قرار دادند.
همچنین نیروی دریایی سپاه یگان فرماندهی شهپاد ناوگان پنجم و سولههای پشتیبانی _ نظامی تروریستهای آمریکایی در بندر سلمان را مورد اصابت قرار دادند.
رصدهای میدانی سپاه پاسداران نشان از دارد که رژیمصهیونیستی با حبس ساکنان مناطق اشغالی در مناطق شمالی و مرکزی، درصدد ایجاد سپر انسانی برای محافظت از نظامیان خودش است.
شرایط در منطقه و سرزمینهای اشغالی درپی حملات هوشمندانه ایران «آژیر به آژیر» شده است. یگانهای نیروهای مسلح ج. ا با دقت و برنامه در کمین نظامیان آمریکایی هستند