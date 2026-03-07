جزئیات روز هشتم عملیات وعده صادق۴

به گزارش ایلنا،سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) گزارشی از اقدامات انجام شده توسط نیروهای مسلح در روز جاری ارائه کرد. متن این گزارش به شرح ذیل است:

بسم الله الرحیم الرحیم

در طی مجاهدت‌های جان‌برکفان قرارگاه مشترک پدافند هوایی طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳ فروند از انواع پهپادهای پیشرفته ام‌کیو ناین، هرمس و اوربیتر منهدم شده است. این پهپادها توسط سامانه‌های موشکی و توپخانه‌ای نیروی زمینی و پدافند هوایی ارتش و سپاه، تحت فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور، در مناطق شمال غرب، غرب، جنوب، اصفهان، کرمان و تهران هدف قرار گرفته و ساقط شدند.

از ابتدای حملات دشمن آمریکایی صهیونی تاکنون، آمار پهپادهای ساقط‌شده توسط سامانه‌های پدافندی ارتش و سپاه به ۸۲ فروند رسیده است.

روز گذشته نیز طی یک عملیات ترکیبی موشکی-پهپادی، موج بیست‌وسوم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک «یا صاحب‌الزمان (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)» توسط رزمندگان سرافراز نیروی هوافضای سپاه اجرا شد. در این موج، موشک‌های سوخت جامد و مایع نسل جدید، اهدافی در سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را نشانه گرفتند. مقر نیروهای تروریستی آمریکا در پایگاه‌های شیخ عیسی، السالم، جفیر و الازرق از جمله اهداف مورد اصابت قرار گرفته در این موج هستند. همچنین در منطقه مهم و حساس «بهرستم» در سرزمین‌های اشغالی، مراکز پیشرفته فناوری امنیت سایبری و مراکز پشتیبانی نظامی از اهداف بودند.

در ادامه این حملات کوبنده، موج جدید حملات ایران با شلیک موشک‌های خیبرشکن، عماد و قدر با کلاهک بارانی، با هدف‌گیری قلب سرزمین‌های اشغالی و تل‌آویو به اجرا درآمد.

همچنین یگان نیروی دریایی سپاه سحرگاه امروز با یک تهاجم انبوه، پایگاه هوایی «از زهره» را مورد حملات خود قرار داد. این پایگاه یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پایگاه‌های هواگردها و مرکز کنترل و هدایت تروریست‌های آمریکایی در منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز به حساب می‌آید. در این هجوم، مرکز جنگ هوایی تروریست‌های آمریکایی، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای، رادارهای هشدار اولیه و رادارهای کنترل آتش مورد اصابت قرار گرفتند.

ضمن آنکه مواضع گروه‌های تجزیه‌طلب در اقلیم در سه نقطه توسط یگان موشکی سپاه در ساعت ۴:۳۰ دقیقه صبح امروز مورد اصابت قرار گرفت. گروه‌های تجزیه‌طلب در اقلیم اگر حرکتی علیه تمامیت ارضی ایران انجام دهند، دیگر اثری از آنها در زمین و زیر زمین باقی نخواهد ماند.

صبح امروز نیز نفتکش ما در پی بی‌توجهی به هشدارهای مکرر نیروی دریایی سپاه مبنی بر منع تردد و ناایمن بودن تنگه هرمز، مورد اصابت یک فروند پهپاد انهدامی قرار گرفت. ظهر امروز هم یک فروند نفتکش دیگر با نام «لوئیس پی» به عنوان یکی دیگر از دارایی‌های تروریستی آمریکایی‌ها در میانه خلیج‌فارس، مورد اصابت یک فروند پهپاد انهدامی قرار گرفت. پیشتر نیز نیروی دریایی سپاه اعلام کرده بود که تمامی دارایی‌های رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌های تروریست در منطقه به عنوان اهداف مشروعی برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

تنگه راهبردی هرمز هشتمین روز است که به دلیل حملات تروریست‌های آمریکایی و تجاوز به منطقه خلیج‌فارس تحت کنترل بوده و نفتکش‌ها و شناورهای تجاری هم‌پیمان کشورهای متخاصم اجازه عبور از تنگه را ندارند.

طی یک عملیات مشترک پهپادی-موشکی با رمز مقدس «یا علی‌ابن‌ابیطالب (علیه‌السلام)» علیه مراکز نظامی و پشتیبانی دشمن آمریکایی صهیونیستی با موشک‌های راهبردی فتاح، قدر و عماد، موج بیست‌وپنجم عملیات بعدی صادق ۴ نیز اجرا شده است.

در تداوم هجوم مقتدرانه به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، تعداد زیادی از سربازان و فرماندهان ارتش متجاوز آمریکا کشته و مجروح شدند و خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌ها و منابع آن‌ها وارد گردید: ۲۱ کشته و تعداد زیادی مجروح از ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در منطقه، و بیش از ۲۰۰ کشته و مجروح در پایگاه آمریکایی از زره.

و من‌الله توفیق