به گزارش ایلنا به نقل از کانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در قطر، انتشار برخی شایعات در بعضی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره سفارت جمهوری اسلامی ایران در قطر مبنی بر اینکه دولت قطر به اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران مهلت یک هفته ای برای ترک این کشور را داده، کاملا بی‌اساس و کذب است.

در این اطلاعیه آمده که بدیهی است انتشار چنین شایعات و اخبار نادرست در راستای ایجاد تشویش اذهان عمومی و خدشه وارد کردن به روابط برادرانه دو کشور صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/