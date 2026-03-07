تکذیب مهلت یک هفتهای قطر به اعضا سفارت ایران برای ترک این کشور
سفارت جمهوری اسلامی ایران در قطر مهلت یک هفتهای قطر به اعضا سفارت ایران برای ترک این کشور را تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از کانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در قطر، انتشار برخی شایعات در بعضی رسانهها و شبکههای اجتماعی درباره سفارت جمهوری اسلامی ایران در قطر مبنی بر اینکه دولت قطر به اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران مهلت یک هفته ای برای ترک این کشور را داده، کاملا بیاساس و کذب است.
در این اطلاعیه آمده که بدیهی است انتشار چنین شایعات و اخبار نادرست در راستای ایجاد تشویش اذهان عمومی و خدشه وارد کردن به روابط برادرانه دو کشور صورت میگیرد.