علمای گرامی مجلس خبرگان در اعلام رهبر تسریع نمایند

به گزارش ایلنا، دبیران ستادهای امر به معروف و نهی از منکر در سراسر کشور طی مکاتبه‌ای خواستار تسریع اعلام رهبر توسط خبرگان ملت شدند.

متن این مکاتبه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، و با احترام و عرض تسلیت شهادت حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی حسینی خامنه‌ای، رهبر امت اسلامی و دیگر فرزندان این ملت سربلند و سرافراز در تهاجم متجاوزانه مستکبران آمریکایی صهیونی، و با تشکر و قدردانی از عالمان فرهیخته و خبرگان ملت که در این برهه زمانی بر اساس وظایف قانونی برای انتخاب رهبر جدید نظام، اقدام می‌نمایند.

همانگونه که مستحضرید از ابتدای تجاوز دشمن جنایت‌کار به میهن عزیزمان و همگام با دفاع جانانه رزمندگان اسلام از کیان و تمامیت ارضی ایران عزیز، مردم ولایت‌مدار، بابصیرت و همیشه در صحنه کشورمان نیز به منظور خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن در داخل کشور به صورت گسترده و با تمام وجود پا به عرصه میدان گذاشته‌ و با تشکیل اجتماعات عظیم مردمی همه آرزوهای دشمن آمریکایی صهیونی را نقش بر آب کرده و می‌کنند.

در همین راستا تاخیر در اعلام رهبر و ولی فقیه جامعه باعث ایجاد دل نگرانی‌های زیادی در بین مردم شده است. لذا از شما علمای گرامی در مجلس خبرگان به عنوان نمایندگان مردم تقاضا داریم در اعلام رهبر تسریع نموده تا هم موجب ناامیدی و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان نظام مقدس شود و هم اینکه راه ملت منسجم پشتیبان نیروهای مسلح قدرتمند کشور که در حال مقابله با متجاوزان هستند با لطف و عنایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن شود.

درسی که ملت ایران از رهبر شهید انقلاب آموختند اعتقاد ریشه‌دار رهبری به مبانی انقلاب اسلامی، بصیرت، دشمن‌شناسی و فتنه‌شناسی و به طور ویژه استکبارستیزی، ایمان به مبارزه و مقاومت و مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

و من الله توفیق دبیران ستادهای امر به معروف و نهی از منکر در سراسر کشور

انتهای پیام/