به گزارش ایلنا، سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه موشک‌های‌مان با اتحاد سوخت‌رسانی می‌شوند، اظهار کرد: ما رزمندگان جان برکف نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کیان اسلامی، وطن عزیزمان و ملت شریف و نجیب با بذل جان دفاع خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: متقابلاً انتظار داریم تا ایرانیان بصیر و وظیفه شناس پاسدار اتحاد مقدس و میراث دار دارایی‌های گران سنگ امامین انقلاب اسلامی بوده و انشاءالله با صبوری و در میدان بودن، مایه مباهات امت اسلامی و آزادگان جهان قرار گیرند.