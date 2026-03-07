سردار موسوی: موشک‌های‌مان با «اتحاد» سوخت‌رسانی می‌شوند

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه «از کیان اسلامی، وطن عزیزمان و ملت شریف و نجیب با بذل جان دفاع خواهیم کرد»، عنوان کرد: متقابلاً انتظار داریم تا ایرانیان بصیر و وظیفه شناس، پاسدار اتحاد مقدس و میراث دار دارایی‌های گران سنگ امامین انقلاب اسلامی باشند.

به گزارش ایلنا، سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه موشک‌های‌مان با اتحاد سوخت‌رسانی می‌شوند، اظهار کرد: ما رزمندگان جان برکف نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کیان اسلامی، وطن عزیزمان و ملت شریف و نجیب با بذل جان دفاع خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: متقابلاً انتظار داریم تا ایرانیان بصیر و وظیفه شناس پاسدار اتحاد مقدس و میراث دار دارایی‌های گران سنگ امامین انقلاب اسلامی بوده و انشاءالله با صبوری و در میدان بودن، مایه مباهات امت اسلامی و آزادگان جهان قرار گیرند.

 

