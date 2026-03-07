واکنش رئیس شورای اطلاعرسانی دولت به ادعای واهی ترامپ
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نسبت به ادعای واهی ترامپ واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
امروز ترامپ از «نابودی کامل برخی مناطق و مردم ایران» سخن گفته است.
این سخنان از منظر حقوق بینالملل اعترافی آشکار به تهدید علیه غیرنظامیان و نقض قواعد بنیادین جنگ محسوب میشود.
بر اساس منشور ملل متحد، حقوق مخاصمات مسلحانه و کنوانسیونهای ژنو، تهدید به حمله یا نابودی جمعیت غیرنظامی و مناطق مسکونی یک کشور، میتواند مصداق جنایت جنگی باشد و نقض صریح حقوق بینالملل است.
آنها که ادعای حمایت از مردم ایران توسط متجاوزان متوهم و کاسبان امنیت را باور کرده بودند، بدانند واقعیت روشن است:
آنچه در روزهای اخیر رخ داده، حمایت از مردم ایران نبوده، بلکه حمله به مردم ایران بوده است.
مردم ایران، هدف بمباران، کشتار، ناامنی و تخریب قرار گرفتهاند.
جامعه بینالملل، سازمان ملل متحد و نهادهای مسئول باید نسبت به تهدید مستقیم علیه مردم یک کشور و عادیسازی زبان نابودی و کشتار واکنش نشان دهند.
مردم ایران قربانی این جنگ هستند و هیچ ادعای سیاسی نمیتواند حمله به غیرنظامیان، مناطق شهری و کشتار هموطنان بیدفاعمان را به «حمایت از مردم» تبدیل کند.