به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

امروز ترامپ از «نابودی کامل برخی مناطق و مردم ایران» سخن گفته است.

این سخنان از منظر حقوق بین‌الملل اعترافی آشکار به تهدید علیه غیرنظامیان و نقض قواعد بنیادین جنگ محسوب می‌شود.

بر اساس منشور ملل متحد، حقوق مخاصمات مسلحانه و کنوانسیون‌های ژنو، تهدید به حمله یا نابودی جمعیت غیرنظامی و مناطق مسکونی یک کشور، می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد و نقض صریح حقوق بین‌الملل است.

آنها که ادعای حمایت از مردم ایران توسط متجاوزان متوهم و کاسبان امنیت را باور کرده بودند، بدانند واقعیت روشن است:

‌آنچه در روزهای اخیر رخ داده، حمایت از مردم ایران نبوده، بلکه حمله به مردم ایران بوده است.

مردم ایران، هدف بمباران، کشتار، ناامنی و تخریب قرار گرفته‌اند.

جامعه بین‌الملل، سازمان ملل متحد و نهادهای مسئول باید نسبت به تهدید مستقیم علیه مردم یک کشور و عادی‌سازی زبان نابودی و کشتار واکنش نشان دهند.

مردم ایران قربانی این جنگ هستند و هیچ ادعای سیاسی نمی‌تواند حمله به غیرنظامیان، مناطق شهری و کشتار هم‌وطنان بی‌دفاع‌مان را به «حمایت از مردم» تبدیل کند.

انتهای پیام/