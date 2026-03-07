توئیت سخنگوی وزارت خارجه درباره فریاد یک تفنگدار آمریکایی در مخالفت جنگ با ایران

«یک تفنگدار دریایی شجاع آمریکایی پس از فریاد زدن «هیچ‌کس نمی‌خواهد برای اسرائیل بجنگد!» ساکت شد و دستش شکست".»

«برایان مک‌گینس»، گروهبان پیشین تفنگداران دریایی آمریکا، در صحن کنگره برخاست و با اعتراض علیه جنگ علیه ایران فریاد زد که «عامل وقوع این جنگ اسرائیل است. ما نمی‌خواهیم برای اسرائیل وارد جنگ با ایران شویم. آمریکا نمی‌خواهد پسران و دختران خود را به جنگی برای اسرائیل بفرستد... این اشتباه است ... هیچ کس نمی‌خواهد به خاطر اسرائیل بجنگد».

در ادامه یکی از حضار مشاهدات خود را از برخورد شدید و خشن پلیس آمریکا با این تفنگدار آمریکایی روایت می‌کند، به نحوی که دست او بر اثر ضربات وارده شکسته است و فریادهای این تفنگدار شجاع آمریکایی را تکرار می کند که «ما اینجا هستیم که بگوییم نه، ما از اسرائیل حمایت نمی‌کنیم. ما نمی‌خواهیم به خاطر اسرائیل بمیریم. جنگ در ایران را همین الان متوقف کنید».